Saint-Pétersbourg devait déjà accueillir quatre matchs à l’Euro 2020 mais accueillera désormais sept matches. Les trois matchs supplémentaires à destination de la ville russe se dérouleront tous dans la phase de groupes de la compétition.

L’UEFA a annoncé sa décision vendredi après que les organisateurs en Irlande n’ont pas été en mesure de donner l’assurance que l’Aviva Stadium de Dublin serait rempli à un minimum de 25% de sa capacité.

ℹ️ Mises à jour importantes sur # EURO2020 changements de lieu, capacités et informations sur les fans: ⬇️ – UEFA (@UEFA) 23 avril 2021

Les organisateurs à Saint-Pétersbourg ont déjà donné des garanties que le stade Krestovsky de 68000 places (également connu sous le nom de Gazprom Arena) sera au moins à 50% plein pour les matches, ce nombre pouvant être augmenté à l’approche du tournoi.

Saint-Pétersbourg devait déjà accueillir trois matches dans le groupe B: la Belgique contre la Russie le 12 juin, la Finlande contre la Russie le 16 juin et la Finlande contre la Belgique le 21 juin.

Les matchs supplémentaires transférés de Dublin sont tous dans le groupe E: Pologne contre Slovaquie le 14 juin, Suède contre Slovaquie le 18 juin et Suède contre Pologne le 23 juin.

Comme déjà prévu, Saint-Pétersbourg accueillera un quart de finale le 2 juillet.

L’Euro 2020 devait initialement se tenir l’année dernière dans un format pan-continental unique dans 12 villes hôtes. Elle a été retardée lorsque la pandémie a frappé et se déroulera plutôt entre le 11 juin et le 11 juillet cet été.

Ailleurs, la ville espagnole de Bilbao a perdu les trois matches qu’elle devait accueillir lors du tournoi, car ils ont été transférés à l’Estadio La Cartuja à Séville.

Le stade de Wembley de Londres a également remporté un huitième de finale qui était initialement prévu pour Dublin.

Malgré les doutes sur la décision du Comité exécutif de l’UEFA vendredi, Munich a maintenu ses quatre matches du tournoi après avoir reçu l’assurance que les matchs auraient lieu avec un minimum de 14 500 spectateurs présents.

«Nous avons travaillé avec diligence avec les associations organisatrices et les autorités locales pour assurer un environnement sûr et festif aux jeux et je suis vraiment heureux que nous puissions accueillir les spectateurs à tous les matches pour une célébration du football des équipes nationales à travers le continent,» a déclaré le président de l’UEFA Aleksander Ceferin.

Alors que la perte de matchs sera un coup dur pour les habitants de Dublin, le public de Saint-Pétersbourg attendra avec impatience encore plus de matchs dans la ville.

Contrairement à de nombreuses autres régions d’Europe, la Russie a évité un deuxième ou un troisième verrouillage pendant la pandémie.

S’exprimant lors de l’événement jeudi pour marquer les 50 jours avant le coup d’envoi de l’Euro 2020, l’ancien star de la Russie et d’Arsenal, Andrey Arshavin, a déclaré que Saint-Pétersbourg était plus que prêt à affronter des matches supplémentaires.

«Comme je le vois et que je comprends, notre ville est prête pour les euros depuis longtemps. Il était prêt il y a un an, et il est encore plus prêt maintenant. « Arshavin a déclaré à RT Sport au stade Krestovsky.

«Je ne pense pas que des matches supplémentaires apporteront des difficultés supplémentaires à organiser.

«De plus, l’un de nos avantages est qu’il y a presque une garantie à 100% que nous pouvons avoir une capacité de 50%. Cela peut changer en 50 jours, mais seulement pour le mieux.

«Je pense que les matchs avec des fans dans une belle ville comme celle-ci signifient que Saint-Pétersbourg peut utiliser cet avantage pour accueillir plus de matchs.