Officiel : les inondations dans l’est de l’Afghanistan font au moins 9 morts

ISLAMABAD (AP) – De fortes inondations causées par les pluies saisonnières dans l’est de l’Afghanistan dans la nuit ont fait au moins neuf morts, emporté des maisons et détruit du bétail et des terres agricoles, ont déclaré dimanche un responsable provincial et un ancien du village.

Une vidéo de l’Associated Press a montré des villageois du district de Khushi, dans la province de Logar, au sud de la capitale afghane, Kaboul, en train de nettoyer après les inondations, leurs maisons endommagées en désordre.

Abdullah Mufaker, chef du ministère de la gestion des catastrophes naturelles de la province de Logar, a déclaré qu’on ne savait toujours pas combien de personnes avaient été tuées et blessées par la montée des eaux, mais qu’il y avait au moins neuf morts.

“Le nombre exact n’est pas clair pour le moment, et les gens sont allés enlever les cadavres”, a-t-il dit.

Del Agha, un ancien du village, a déclaré que l’inondation était sans précédent dans l’histoire de Khushi. “Il a détruit tous les animaux, les maisons et les terres agricoles des gens”, a-t-il déclaré. “Les gens sont sans abri, ils ont été réfugiés dans les montagnes.”

La semaine dernière, de fortes pluies ont provoqué des crues soudaines qui ont tué au moins 31 personnes et fait des dizaines de disparus dans le nord de l’Afghanistan.

