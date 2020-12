Les alliés de Maduro ont remporté 69% des voix, leur donnant la grande majorité des sièges basés sur le système de distribution.

En second lieu, avec 11 sièges, se trouvait l’Action démocratique, un parti d’opposition de longue date dont la direction a été reprise par les alliés de Maduro plus tôt cette année en vertu d’une décision de la Cour suprême pro-gouvernementale.

La prise de contrôle d’Action démocratique et d’autres partis a été l’une des raisons pour lesquelles la coalition d’opposition dirigée par le chef du Congrès sortant Juan Guaidó a refusé de participer aux élections de dimanche.

Le résultat donne à Maduro le contrôle de la seule branche du gouvernement qui n’était pas auparavant entre les mains de ses alliés.

Le mandat sortant du Congrès se termine le 5 janvier, mais les députés de l’opposition jurent qu’ils conserveront leur rôle, arguant que les élections qui les ont remplacés étaient frauduleuses.

Les États-Unis et l’Union européenne ont également annulé les résultats de dimanche, affirmant qu’ils continueraient à reconnaître Guaidó comme le président légitime, quoique intérimaire, du pays, affirmant que la réélection de Maduro était également inconstitutionnelle.

L’opposition de Guaidó tiendra son propre référendum samedi.

Il demande aux Vénézuéliens du pays et de l’étranger de voter via des applications de téléphone portable ou en personne pour savoir s’ils veulent que le régime de Maduro prenne fin afin que de nouvelles élections présidentielles et parlementaires puissent avoir lieu.

Maduro conserve le pouvoir avec le soutien militaire et le soutien d’alliés dont l’Iran, la Russie, la Chine et la Turquie. Il a célébré l’élection de dimanche comme une victoire, affirmant que cela l’aiderait à mettre fin à la violence et à l’ingérence internationale qu’il attribue à ses adversaires.

La crise politique et économique plus profonde du Venezuela a entraîné le plus grand flux migratoire de la région, avec au moins 5 millions de personnes fuyant l’hyperinflation, les approvisionnements en électricité peu fiables et les pénuries de fournitures de base telles que le gaz naturel et l’essence ces dernières années.