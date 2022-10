Officiel : le tireur de Dallas assistait à l’accouchement à l’hôpital

DALLAS (AP) – L’homme de 30 ans accusé de meurtre qualifié dans la fusillade mortelle de deux employés de l’hôpital de Dallas était en liberté conditionnelle et avait été autorisé à se rendre à l’établissement médical pour la naissance d’un enfant, un responsable de la prison du Texas dit dimanche.

Nestor Hernandez a obtenu l’autorisation d’être avec son “autre significatif” au Methodist Dallas Medical Center lors de son accouchement samedi, selon la porte-parole du ministère de la Justice pénale du Texas, Amanda Hernandez. Elle a déclaré qu’il avait été condamné à une peine de prison pour vol aggravé et qu’il avait été libéré sur parole en octobre dernier, mais n’a pas fourni de détails supplémentaires sur les circonstances de la fusillade.

Les autorités ont déclaré que Hernandez avait ouvert le feu sur l’hôpital vers 11 heures samedi et tué deux membres du personnel avant d’être blessé par balle par un policier de l’hôpital. Les victimes n’ont pas été identifiées publiquement et on ne sait pas ce qui a conduit à la fusillade.

Hernandez, qui portait à l’époque un moniteur de localisation de la cheville, a été emmené dans un autre hôpital pour y être soigné, ont annoncé samedi des responsables de l’hôpital. Il ne figurait pas dimanche dans les registres de la prison du comté de Dallas et il n’était pas immédiatement clair s’il avait un avocat.

Le bureau de l’inspecteur général du système pénitentiaire du Texas travaille avec la police pour enquêter sur la fusillade, a déclaré Amanda Hernandez. La police de Dallas et un porte-parole de l’hôpital ont refusé dimanche de fournir des informations supplémentaires sur la fusillade.

Il fait suite à des fusillades à l’hôpital en septembre à Little Rock, Arkansas, qui ont tué un visiteur et une en juin à Tulsa, Oklahoma, qui a fait quatre morts.

The Associated Press