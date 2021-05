OFFICIEL: Le Real Madrid confirme le départ de Zidane alors que le Français quitte le club pour la deuxième fois en tant que manager

« Le Real Madrid CF annonce que Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son mandat actuel en tant qu’entraîneur-chef de notre club, » le club a confirmé dans un communiqué jeudi.

«Nous devons maintenant respecter sa décision et exprimer notre gratitude pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion au fil des ans et ce qu’il représente pour le Real Madrid.

«Zidane est l’une des grandes icônes du Real Madrid et son héritage va au-delà de ce qu’il a accompli en tant qu’entraîneur et joueur de notre club.

« Il est conscient qu’il a une place dans le cœur des fans du Real Madrid et qu’il aura toujours une maison au Real Madrid. »

Annonce officielle: Zinedine Zidane. 27 mai 2021

Zidane aurait dit à son équipe à la fin de la saison qu’il partirait, avec la nouvelle d’un départ formel imminent tard dans la nuit de mercredi.

La décision met fin à la fin de la deuxième période en charge des géants de Bernabeu pour l’icône du milieu de terrain Zidane après son retour au club en mars 2019.

Cela est arrivé neuf mois et demi seulement après avoir appelé le temps sur un premier sort qui avait apporté trois titres successifs en Ligue des champions sans précédent et une couronne en Liga.

Lors de son deuxième passage, le joueur de 48 ans a guidé le club vers le titre national lors de la saison 2019-2020, mais n’a pas été en mesure de répéter l’astuce lors de la dernière campagne, bien qu’il soit entré dans la dernière journée avec une chance de pousser l’Atletico à le titre.

En Ligue des champions, le Real a atteint la phase des demi-finales mais a été principalement dominé par Chelsea sur les deux manches, perdant 3-1 contre les Londoniens au total.