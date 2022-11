Officiel : le déversement d’un extincteur toxique à Hawaï est « flagrant »

HONOLULU (AP) – Un nettoyage est en cours après qu’environ 1 100 gallons d’extincteur toxique ont été déversés mardi dans l’installation de carburant de Red Hill de la Marine, selon des responsables du ministère de la Santé d’Hawaï.

L’annonceur Honolulu-Star a rapporté que la mousse de formation de film aqueux est utilisée pour éteindre les incendies causés par des liquides inflammables tels que le carburant et contient des PFAS, des «produits chimiques éternels» qui se dégradent lentement lorsqu’ils sont rejetés dans l’environnement. Les enquêteurs de la santé ont déclaré que des excavatrices déterrent actuellement des sols contaminés. Aucune eau de surface n’a été contaminée.

Selon l’Agence pour les substances toxiques et le registre des maladies, les PFAS peuvent entraîner un risque plus élevé de cancer du rein et des testicules, un risque accru d’hypertension artérielle chez les femmes enceintes, entre autres problèmes de santé.

“C’est flagrant”, a déclaré Kathleen Ho, directrice adjointe de la santé environnementale du DOH, dans un communiqué de presse. “AFFF contient des produits chimiques PFAS pour toujours – la contamination des eaux souterraines pourrait être dévastatrice pour notre aquifère. Bien que les détails soient limités pour le moment, la Force opérationnelle interarmées et la Marine doivent être transparentes sur la manière dont cela s’est produit.

Ho a déclaré que les régulateurs “tiendront le ministère de la Défense responsable et presseront l’opérateur de prendre toutes les mesures correctives appropriées tout au long du processus de vidange et de déclassement”.

La fuite s’est produite au-dessus de la galerie 6, un passage à l’extrémité mauka de l’installation de Red Hill, selon le DOH, qui a déclaré avoir été informé de la fuite vers 15 heures.

“Un coordinateur sur place du DOH a répondu et a signalé de manière préliminaire que le déversement n’était pas contenu et que l’AFFF s’était répandu dans le sol à l’extérieur de l’installation de Red Hill et dans l’installation près de l’Adit 6”, a déclaré le DOH dans un communiqué de presse.

Aucun détail n’a été fourni sur la cause de la libération, ont déclaré des responsables de la santé.

The Associated Press