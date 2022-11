Officiel : Le crime organisé est probablement à l’origine du vol d’or celtique

Les 483 pièces ont été découvertes en 1999 lors des fouilles d’une ancienne colonie près de la ville actuelle de Manchning et ont été exposées au musée celtique et romain local.

“Il est clair que vous ne vous contentez pas d’entrer dans un musée et d’emporter ce trésor avec vous”, a déclaré le ministre bavarois des sciences et des arts, Markus Blume, à la chaîne publique BR. “C’est hautement sécurisé et en tant que tel, on soupçonne que nous avons plutôt affaire à un cas de crime organisé.”