OFFICIEL : Everton confirme Sean Dyche comme nouveau manager

Everton a confirmé la nomination de l’ancien patron de Burnley, Sean Dyche, en tant que nouveau manager du club, mettant fin à leur recherche du remplaçant de Frank Lampard.

Lampard a été relevé de ses fonctions lundi dernier, Everton étant embourbé dans une série de problèmes sur et hors terrain. Dyche prend en charge les Toffees en deuxième position du classement de la Premier League, à égalité de points avec le dernier club de Southampton et luttant désespérément contre la relégation. L’équipe est sans victoire lors de ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues et les supporters se sont retournés contre le tableau.

Bienvenue au club de football d'Everton, Sean Dyche ! 🔵 pic.twitter.com/B8Z7WlIXb930 janvier 2023

Dyche est devenu le favori pour le poste ces derniers jours, l’ancien manager de Leeds United Marcelo Bielsa ayant également été interviewé. Il arrive avec un contrat de deux ans et demi, son premier emploi depuis son licenciement par Burnley l’année dernière. L’Anglais, qui est connu pour son pragmatisme et son attitude franche, est considéré par beaucoup comme l’antidote parfait dans un club dépourvu d’identité de joueur. Dyche a régulièrement défié les attentes à Burnley, gardant le club dans l’élite pendant des années et les emmenant même en Europe. Il a été limogé lors de la campagne de relégation de Burnley la saison dernière, bien qu’il n’était pas en charge lorsque la rétrogradation de Claret a été confirmée.

Au cours de la dernière décennie, Everton a dépensé sans compter pour les joueurs et le personnel, sans faire de réels progrès. Les fans ont le sentiment que le club a reculé sous le propriétaire Farhad Moshiri et attendent désespérément que quelqu’un vienne arrêter la pourriture.

Le premier match de Dyche en tant que manager d’Everton affrontera le leader de la ligue Arsenal ce samedi.