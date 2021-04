Il ressemble à un échec et mat amoureux de la star de « Justice League » Henry Cavill.

L’acteur de Superman, 37 ans, est devenu officiel sur Instagram avec sa nouvelle petite amie, la dirigeante hollywoodienne Natalie Viscuso samedi. Pour marquer l’occasion, il a partagé une photo des deux joueurs d’échecs. Alors que Cavill avait un sourire narquois sur la photo, il a admis que le jeu ne s’était pas bien passé.

« C’est moi qui ai l’air tranquillement confiant peu de temps avant que ma belle et brillante amoureuse Natalie ne me détruit aux échecs », a écrit Cavill dans la légende.

Viscuso a été quelque peu aimable dans sa victoire, publiant la même photo sur sa page Instagram.

« J’apprends juste à mon cher Henry comment jouer aux échecs … ou … peut-être qu’il m’a laissé gagner? » écrivit-elle en ajoutant un emoji haussant les épaules.

Henry Cavill:Démystifie les rumeurs de décès récent

La page LinkedIn de Viscuso la décrit comme vice-présidente d’Hollywood’s Legendary Entertainment, l’une des sociétés de production derrière les films de Cavill « Man of Steel » et « Enola Holmes » de 2020.

Né au Nouveau-Mexique, Viscuso a été présenté dans un épisode de 2005 de « My Super Sweet 16 » de MTV sur des adolescents américains riches.

Pendant le spectacle, le jeune Viscuso a déclaré: « Je mérite tout ce que j’ai parce que j’ai toujours été la gentille fille, jamais seulement la fille riche. »

La description du spectacle:

« Natalie vient de déménager de la morne Roswell, au Nouveau-Mexique, à la glamour La Jolla, en Californie, pour vivre avec son père et sa belle-mère riches. À 15 ans, Natalie vit maintenant dans une maison de 5 millions de dollars et se promène en ville dans les Bentley et Ferraris de son père. . Que pourrait-elle vouloir de plus? Que diriez-vous d’être la fille la plus populaire de l’école? «