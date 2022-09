Officiel : des militants tendent une embuscade à un poste de sécurité au Yémen ; 14 tués

LE CAIRE – Des militants présumés d’Al-Qaïda ont attaqué mardi un poste de sécurité dans le sud du Yémen, provoquant des affrontements qui ont tué au moins huit soldats et six militants, ont indiqué des responsables.

Le conseil séparatiste est soutenu par les Émirats arabes unis et contrôle une grande partie du sud du Yémen. Il est en contradiction avec le gouvernement internationalement reconnu.

Brick. Abdou Megali, un porte-parole militaire du gouvernement internationalement reconnu, a déclaré qu’au moins huit soldats et six militants avaient été tués dans l’attaque. Parmi les morts se trouvait un haut commandant de la force combattant les groupes terroristes au Yémen, a indiqué la ceinture de sécurité dans un communiqué. Il a également indiqué qu’un certain nombre de soldats avaient également été blessés lors de l’attaque.