Officiel : des djihadistes enlèvent au moins 50 femmes au Burkina Faso

DAKAR, Sénégal (AP) – Au moins 50 femmes ont été enlevées par des extrémistes islamiques dans la région du nord du Sahel au Burkina Faso, a déclaré lundi un responsable local.

Les enlèvements ont eu lieu les 12 et 13 janvier à environ 15 kilomètres (9 miles) de la ville d’Arbinda dans la province du Soum, a déclaré le gouverneur du Sahel, le lieutenant-colonel PF Rodolphe Sorgho, dans un communiqué.

Les femmes ont été kidnappées alors qu’elles étaient à la campagne pour cueillir des fruits sauvages, a-t-il déclaré.

La nation ouest-africaine a été envahie par la violence djihadiste liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui a tué des milliers de personnes et déplacé près de 2 millions de personnes. L’incapacité des gouvernements successifs à arrêter les combats a provoqué un mécontentement généralisé et déclenché deux coups d’État militaires en 2022, le dernier contre le premier régime militaire à prendre le pouvoir.

Cependant, la junte militaire actuelle, qui a pris le pouvoir en septembre en promettant de rétablir la sécurité, peine toujours à endiguer la violence.

Au total, 116 incidents de sécurité ont été enregistrés au cours de la deuxième semaine de janvier, selon un rapport de sécurité interne pour les groupes d’aide consulté par l’Associated Press. Cela représente une augmentation de plus de 60 % par rapport à la dernière semaine de décembre.

Des extrémistes ont assiégé des villes à travers le pays, empêchant les personnes et les biens de circuler librement. La ville d’Arbinda est sous blocus djihadiste depuis des années, ce qui rend les femmes plus vulnérables aux attaques si elles tentent de partir, selon des groupes de défense des droits.

« C’est une évolution très préoccupante et grave au Burkina Faso qui révèle la vulnérabilité des femmes dans les zones sous blocus », a déclaré Ousmane Diallo, chercheur au bureau régional d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et centrale.

« Les droits des civils et leurs droits à leurs moyens de subsistance doivent être protégés par toutes les parties au conflit. Il doit y avoir plus d’attention et plus de protection des civils par le gouvernement dans ces villes assiégées, mais aussi (une) approche adaptée à la protection des femmes et des filles », a-t-il déclaré.

Sam Mednick, Associated Press