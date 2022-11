Officiel : Des avions de guerre congolais bombardent des cibles rebelles du M23

GOMA, Congo (AP) – Des avions de combat congolais ont commencé mardi à bombarder des cibles rebelles dans l’est assiégé du pays, intensifiant leur combat contre le groupe M23 qui, selon le gouvernement, progresse avec l’aide du Rwanda voisin.

Jean Claude Bambaze, président de la société civile de Rutshuru, a déclaré à l’Associated Press que des bombardements aériens ont été signalés dans les villages de Chanzu et Musungati, à environ 35 kilomètres (22 miles) de Rutshuru.

“Nous assistons aux allées et venues des avions de combat congolais”, a-t-il déclaré. “Nous appelons le gouvernement congolais à en finir rapidement avec cette affaire du M23, car des personnes ont déjà fui leur domicile et d’autres sont confinées dans des camps sans aide humanitaire.”

Il n’y a eu aucune confirmation ou commentaire immédiat de l’armée congolaise sur les bombardements aériens signalés. Cependant, le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, a accusé l’armée d’attaquer des zones fortement peuplées et de “piétiner l’appel au dialogue”.

“Cette option belliciste est contre-productive et met la vie de nombreux citoyens dans les zones sous notre contrôle en danger extrême et exacerbe la situation humanitaire dans la région”, a déclaré Kanyuka dans un communiqué.

Le Rwanda voisin a longtemps nié avoir apporté son soutien au M23, qui a refait surface il y a un an après avoir été pratiquement inactif pendant une décennie. Le groupe rebelle a rapidement progressé ces dernières semaines, doublant la superficie du territoire qu’il contrôle.

Dans une démonstration de force, l’armée congolaise a commencé à former quelque 3 000 nouvelles recrues lundi à Goma.

___

Maliro a rapporté de Beni, Congo.

Justin Kabumba et Al-hadji Kudra Maliro, The Associated Press