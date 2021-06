OFFICIEL: Carlo Ancelotti revient au Real Madrid alors que l’Italien abandonne la Premier League Everton

Les rumeurs d’un éventuel changement sont venues de nulle part et ont été rapportées pour la première fois par le point de vente espagnol MARCA.

Il a affirmé que l’Italien était en avance sur les leaders établis, dont Mauricio Pochettino, Antonio Conte et la légende du club Raul.

Ensuite, l’expert du marché des transferts Fabrizio Romano a commencé à relayer les derniers développements de manière plus exclusive, écrivant en ligne qu’Ancelotti était considéré « à un pas » de rejoindre Los Blancos.

Carlo Ancelotti est désormais considéré comme « à un pas » de rejoindre le Real Madrid. Ses agents travaillent maintenant pour mettre fin à son contrat actuel avec Everton – c’est la dernière étape, puis l’accord sera conclu. Ancelotti ne créera aucun problème en termes personnels avec le Real ⚪️ #Réel#EFC -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 1 juin 2021

« Ses agents travaillent maintenant pour mettre fin à son contrat actuel avec Everton – c’est la dernière étape puis l’accord sera conclu », a-t-il ajouté, insistant sur le fait qu’Ancelotti ne « créer des problèmes en termes personnels avec Real ».

Un peu plus d’une demi-heure plus tard, Romano est revenu sur les réseaux sociaux pour dire que l’accord de résiliation d’Ancelotti avec les Toffees devait être conclu, les deux clubs en question étant en contact avant qu’une annonce officielle ne suive.

Cette annonce est dûment arrivée plus tard mardi, et à son tour, Ancelotti occupera le siège de Bernabeu pour la première fois depuis 2015 jusqu’en 2024, si tout se passe bien.

Désormais à son onzième poste, c’est la première fois que la légende du joueur-entraîneur de l’AC Milan revient dans le même club en tant que chef tacticien.

Jouissant de deux ans chez les géants de la Liga auparavant, il n’a pas remporté le championnat national à la lumière de la domination de Barcelone et de l’Atletico Madrid, mais a décroché à Los Blancos leur couronne UCL « Decima » (10e) auparavant insaisissable.

Le remportant trois fois dans sa carrière d’entraîneur et deux fois en tant que milieu de terrain des Rossoneri, la victoire de l’Estadio da Luz contre l’Atleti en prolongation était la première fois que Madrid soulevait le trophée aux grandes oreilles depuis 2002, et Ancleotti méritait plus de respect qu’on ne lui en a montré lorsqu’il a été licencié. un an après.

Pourtant, les clôtures semblent avoir été réparées entre Perez et sa nouvelle recrue, qui succède à l’ancien assistant d’Ancelotti à Lisbonne, Zinedine Zidane.

Après un passage peu flatteur au Bayern Munich, puis une chute de statut à Napoli et aux Merseysiders, qu’il a rejoints en 2019, beaucoup pensaient que Don Carlo pourrait être fait au sommet du football européen d’élite.

Alors que Madrid reconstruisait actuellement son stade et bricolait l’idée de rejoindre la Super League en raison de dettes croissantes, il sera chargé de diriger les Merengues à travers une ère décisive de régénération.

Son approche managériale date d’environ une décennie – il n’a même rien gagné en quatre ans – et ils ont besoin d’une toute nouvelle philosophie/structure. Ils sont comme l’AC Milan après 2007 – Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 1 juin 2021

Le débat sur Twitter était divisé sur la question de savoir s’il s’agissait d’un bon rendez-vous pour Madrid.

Un expert l’a qualifié d' »intelligent » et Ancelotti de « vainqueur avéré », « qui donne une continuité dans le style et l’approche après Zidane ».

« Personne de mieux pour superviser sereinement une période de changement sur et en dehors du terrain », il a été ajouté.

En opposition à cela, cependant, un autre a déclaré: « Son approche managériale date d’environ une décennie – il n’a même rien gagné en quatre ans – et ils ont besoin d’une toute nouvelle philosophie/structure. »

« Ils sont comme l’AC Milan après 2007, » a-t-il conclu.

Dans une drôle de tournure des événements, cependant, les deux grands espagnols sont désormais tous deux dirigés par d’anciens tireurs d’Everton.

Everton nommant Carlo Ancelotti a aussi bien fonctionné pour eux que Tottenham nommant Jose Mourinho (ce qui était quelques semaines auparavant). 18 mois plus tard, les deux équipes sont toujours en dehors du top six et ont besoin d’une nouvelle relance. – Jack Pitt-Brooke (@JackPittBrooke) 1 juin 2021

Ailleurs, on a plaisanté que « Everton nommant Carlo Ancelotti a aussi bien fonctionné pour eux que Tottenham nommant Jose Mourinho (ce qui était quelques semaines auparavant). »

« Dix-huit mois plus tard, les deux équipes sont toujours en dehors du top six et ont besoin d’une autre relance. »