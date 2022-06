Officiel: 8 autres meurent alors que les prisons d’Haïti manquent de nourriture et d’eau

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Un responsable a déclaré jeudi qu’au moins huit détenus sont morts dans une prison surpeuplée en Haïti qui a manqué de nourriture il y a deux mois, ajoutant à des dizaines de décès similaires cette année alors que les institutions du pays s’effondrent. La faim et la chaleur accablante ont contribué aux décès de détenus signalés cette semaine par la prison de la ville sud-ouest des Cayes, a déclaré Ronald Richemond, commissaire du gouvernement de la ville, à l’Associated Press. Il a dit que la prison abrite 833 détenus.

« Quiconque peut aider doit aider immédiatement car les prisonniers sont dans le besoin », a-t-il déclaré.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a publié la semaine dernière un rapport indiquant que 54 décès en prison liés à la malnutrition ont été documentés en Haïti entre janvier et avril seulement.

Il a exhorté le gouvernement haïtien « à prendre les mesures nécessaires pour trouver une solution durable à la crise de la nourriture, de l’eau et des médicaments dans les prisons ».

Le système carcéral surpeuplé du pays a longtemps eu du mal à fournir de la nourriture et de l’eau aux détenus. Il accuse l’insuffisance des fonds publics et le problème s’est aggravé ces derniers mois, entraînant une nouvelle augmentation de la malnutrition sévère et des décès.

Selon la loi, les prisons en Haïti sont tenues de fournir aux détenus de l’eau et deux repas par jour, qui se composent généralement de bouillie et d’un bol de riz avec du poisson ou un type de viande.

Mais ces derniers mois, les détenus ont été contraints de dépendre uniquement de leurs amis ou de leur famille pour se nourrir et boire de l’eau, et souvent ils ne peuvent pas se rendre car la violence liée aux gangs rend certaines zones impraticables, a déclaré Michelle Karshan, cofondatrice de l’association à but non lucratif Health through Walls, qui fournit des soins de santé dans les prisons d’Haïti.

L’organisation à but non lucratif a rejoint trois autres organisations cette année pour nourrir les quelque 11 000 détenus des 20 prisons d’Haïti pendant trois mois, aidant à un moment où le pays était de plus en plus instable après le meurtre du président Jovenel Moïse le 7 juillet.

Mais la situation s’est détériorée depuis.

« Ces morts sont très douloureuses », a-t-elle déclaré. « Les organes internes commencent à défaillir un par un. … C’est une chose horrible à voir.

Health through Walls a lancé plusieurs programmes pour cibler le problème à long terme, notamment la création d’un jardin dans une prison du nord d’Haïti qui produit des épinards et d’autres cultures, ainsi qu’un poulailler et une pisciculture prévue.

« Mais c’est une prison », a déclaré Karshan. « L’essentiel, c’est que le système pénitentiaire doit assumer ses responsabilités. Ils ne peuvent pas rester assis. … Ils sont le gouvernement.

Les Cayes et d’autres villes de la région sud d’Haïti ont également été touchées par une flambée de violence des gangs qui a bloqué les principales routes menant à la capitale haïtienne, rendant extrêmement difficile la distribution de nourriture et d’autres fournitures au reste du pays, a déclaré Pierre Espérance, directrice exécutive du Réseau national de défense des droits humains d’Haïti.

En outre, une pompe à eau sur laquelle repose la prison des Cayes est depuis longtemps en panne, obligeant les parents et amis des détenus à transporter des seaux d’eau sur de longues distances, a déclaré Richmond.

Les Cayes, comme les villes environnantes, ont également du mal à se remettre d’un tremblement de terre de magnitude 7,2 qui a frappé le sud-ouest d’Haïti en août, tuant plus de 2 200 personnes et détruisant ou endommageant des milliers de bâtiments.

Richmond a déclaré que certaines des cellules de la prison avaient été détruites et n’avaient pas été reconstruites, obligeant les autorités à entasser encore plus de personnes dans un espace plus petit.

Le taux d’occupation des cellules en Haïti s’élève à plus de 280% de sa capacité, avec 83% des détenus bloqués dans des détentions provisoires qui, dans certains cas, peuvent s’éterniser pendant plus d’une décennie avant une première comparution devant le tribunal, selon l’ONU De nombreux prisonniers se relaient dormir par terre tandis que d’autres se tiennent simplement debout ou essaient de fabriquer des hamacs et de les attacher aux fenêtres des cellules, en payant quelqu’un pour garder leur place.

En janvier 2010, quelque 400 détenus de la prison des Cayes se sont révoltés pour protester contre l’aggravation des conditions. Les autorités ont déclaré que la police avait tué au moins 12 détenus et jusqu’à 40 autres avaient été blessés.

Espérance, avec le Réseau national de défense des droits humains, a imputé la situation actuelle au gouvernement et a déclaré que les responsables devaient imposer l’état de droit.

« La situation s’aggrave de jour en jour », a-t-il déclaré. « Ils ne peuvent résoudre le problème que pendant une ou deux semaines. Après cela, le problème persistera. Aujourd’hui, c’est Les Cayes. Demain, ce pourrait être ailleurs.