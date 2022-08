Officiel : 6 des 43 étudiants mexicains portés disparus remis à l’armée

Le sous-secrétaire d’État à l’Intérieur, Alejandro Encinas, a fait cette révélation sans tambour ni trompette lors d’une longue défense du rapport de la commission publié pour la première fois une semaine plus tôt. À ce moment-là, bien qu’il ait déclaré que les disparitions étaient un «crime d’État» et qu’il avait déclaré que l’armée avait observé cela sans intervenir, Encinas n’a fait aucune mention du fait que six étudiants avaient été remis au colonel José Rodríguez Pérez.

MEXICO CITY – Six des 43 étudiants mexicains enlevés et disparus en 2014 auraient été maintenus en vie dans un entrepôt pendant des jours, puis remis au commandant de la base militaire locale qui a ordonné leur assassinat, a déclaré vendredi le responsable du gouvernement mexicain à la tête de la Commission vérité. .

“Il existe également des informations corroborées par des appels téléphoniques d’urgence 089 où prétendument six des 43 étudiants disparus ont été détenus pendant plusieurs jours et vivants dans ce qu’ils appellent l’ancien entrepôt et de là ont été remis au colonel”, a déclaré Encinas. « Apparemment, les six étudiants étaient en vie jusqu’à quatre jours après les événements et ont été tués et ont disparu sur ordre du colonel, prétendument le colonel José Rodríguez Pérez.