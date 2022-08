Officiel : 6 des 43 étudiants mexicains portés disparus remis à l’armée

MEXICO CITY (AP) – Six des 43 étudiants mexicains enlevés et disparus en 2014, auraient été maintenus en vie dans un entrepôt pendant des jours, puis remis au commandant de la base militaire locale qui a ordonné leur assassinat, le responsable du gouvernement mexicain à la tête de la Vérité La Commission a déclaré vendredi.

Le sous-secrétaire d’État à l’Intérieur, Alejandro Encinas, a fait cette révélation sans tambour ni trompette lors d’une longue défense du rapport de la commission publié pour la première fois une semaine plus tôt. À ce moment-là, bien qu’il ait déclaré que les disparitions étaient un «crime d’État» et qu’il avait déclaré que l’armée avait observé cela sans intervenir, Encinas n’a fait aucune mention du fait que six étudiants avaient été remis au colonel José Rodríguez Pérez.

Vendredi, Encinas a souligné que les autorités surveillaient de près les étudiants du collège des enseignants radicaux d’Ayotzinapa depuis le moment où ils ont quitté leur campus jusqu’à leur enlèvement par la police locale dans la ville d’Iguala cette nuit-là. Un soldat qui s’était infiltré dans l’école faisait partie des élèves enlevés et Encinas a affirmé que l’armée n’avait pas suivi ses propres protocoles pour tenter de le secourir.

“Il existe également des informations corroborées par des appels téléphoniques d’urgence 089 où prétendument six des 43 étudiants disparus ont été détenus pendant plusieurs jours et vivants dans ce qu’ils appellent l’ancien entrepôt et de là ont été remis au colonel”, a déclaré Encinas. « Apparemment, les six étudiants étaient en vie jusqu’à quatre jours après les événements et ont été tués et ont disparu sur ordre du colonel, prétendument le colonel José Rodríguez Pérez.

Le ministère de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les allégations vendredi.

Le rapport de la commission vérité note que l’armée a enregistré un appel d’urgence anonyme le 30 septembre 2014, quatre jours après l’enlèvement des étudiants. L’appelant a déclaré que les étudiants étaient détenus dans un grand entrepôt en béton dans un endroit décrit comme “Pueblo Viejo”. L’appelant se mit à décrire l’emplacement.

Cette entrée était suivie de plusieurs pages de documents expurgés, mais cette section du rapport se terminait par ce qui suit : « Comme on peut le voir, une collusion évidente existait entre des agents de l’État mexicain et le groupe criminel Guerreros Unidos qui tolérait, autorisait et participait à événements de violence et de disparition des étudiants, ainsi que la tentative du gouvernement de cacher la vérité sur les événements.

Plus tard, dans un résumé de la façon dont le rapport de la commission différait des conclusions de l’enquête initiale, il est fait mention d’un colonel.

“Le 30 septembre ‘le colonel’ mentionne qu’ils vont s’occuper de tout nettoyer et qu’ils ont déjà pris en charge les six étudiants qui sont restés en vie”, indique le rapport.

Dans une déclaration de témoin fournie aux enquêteurs fédéraux en décembre 2014, le capitaine José Martínez Crespo, qui était en poste à la base d’Iguala, a déclaré que le commandant de la base du 27e bataillon d’infanterie à l’époque était le colonel José Rodriguez Pérez.

Le 26 septembre 2014, la police locale a fait descendre les étudiants des bus qu’ils avaient réquisitionnés à Iguala. Le motif reste flou huit ans plus tard. Leurs corps n’ont jamais été retrouvés, bien que des fragments d’os brûlés aient été appariés à trois des étudiants.

Les familles des étudiants disparus font pression depuis des années sur le gouvernement pour qu’il enquête plus en profondeur sur l’implication de l’armée.

La semaine dernière, des agents fédéraux ont arrêté l’ancien procureur général Jesus Murillo Karam qui a supervisé l’enquête initiale. Mercredi, un juge a ordonné qu’il soit jugé pour disparition forcée, torture et inconduite officielle. Les procureurs allèguent que Murillo Karam a créé un faux récit sur ce qui est arrivé aux étudiants pour apparaître rapidement pour résoudre l’affaire.

Les autorités ont également déclaré la semaine dernière que des mandats d’arrêt avaient été émis contre 20 soldats et officiers de l’armée, cinq responsables locaux, 33 policiers locaux et 11 policiers d’État ainsi que 14 membres de gangs. Ni l’armée ni les procureurs n’ont précisé combien de ces suspects sont actuellement détenus.

Il n’était pas non plus immédiatement clair si Rodríguez Pérez faisait partie des personnes recherchées.

Fabiola Sánchez et Christopher Sherman, Associated Press