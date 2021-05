Office, Solitaire parmi les meilleurs produits. Voici le meilleur, le pire

Alors que nous disons adieu à Internet Explorer, le navigateur Web autrefois populaire que Microsoft envisage de retirer, il est temps de revenir en arrière.

Plus tôt cette semaine, Microsoft a annoncé qu’il retirerait IE pour certaines versions de Windows 10 le 15 juin 2022. Après cela, il ne prendra plus en charge Internet Explorer.

Bien que certaines versions de Windows continuent de bénéficier de la prise en charge d’Internet Explorer, comme Windows 8.1, cela marque essentiellement la fin d’une ère pour Microsoft et le navigateur Web.

Comme toute entreprise, Microsoft a eu de grands succès et des favoris des fans, mais aussi des ratés pas si grands. Alors que nous disons au revoir à Internet Explorer, jetons un coup d’œil à certains des meilleurs (et des pires) produits que Microsoft a lancés.

MEILLEUR: LES FAVORIS DE MICROSOFT XBOX TOPS

Xbox

Au moment du lancement, Sony et Nintendo étaient les seuls joueurs de la ville des consoles de jeux vidéo à domicile avec respectivement PlayStation et GameCube. Entrez Microsoft, lançant son propre appareil appelé Xbox avec le jeu « Halo: Combat Evolved. » Jusqu’à aujourd’hui, Microsoft célèbre 20 ans de Xbox, qui a été le pionnier du jeu en ligne sur les appareils domestiques avec Xbox Live et a présenté l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires à ce jour.

Microsoft Office

Windows ne serait pas Windows sans Microsoft Office, une suite d’outils de productivité tels que Word, Excel et PowerPoint qui aiderait à révolutionner notre façon de travailler sur les ordinateurs. En parlant de Windows …

TIE: Solitaire et dragueur de mines

Regardez, si vous possédez un PC exécutant Windows, vous êtes probablement gaspillé passé une tonne de votre temps à jouer à ces deux jeux qui étaient inclus gratuitement. Même le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, n’était pas à l’abri de l’attrait de ces jeux. Un rapport du Washington Post de 1994 a déclaré que Gates était devenu tellement accro au dragueur de mines qu’il a dû le retirer de sa machine personnelle.

PIRE: VOUS SOUVENEZ DE MICROSOFT ZUNE?

Zune

C’était la tentative de Microsoft de s’attaquer à Apple et à son iPod au succès fulgurant. Il ne s’est pas bien terminé et a été interrompu peu de temps après le lancement. Étonnamment, comme le rapporte The Verge, le Zune a toujours une base de fans très petite mais fidèle.

Téléphone Windows

Que ce soit sous la forme de Windows Phone ou d’une refonte impliquant l’ancien roi du téléphone portable Nokia (vous vous souvenez du Lumia?), Les appareils présentaient de grandes tuiles colorées représentant chacune de ses applications. Cependant, il ne pourrait jamais rattraper les titans des smartphones Apple et Google. En 2017, Microsoft a définitivement retiré la prise.

Windows Vista

Microsoft avait espéré que son dernier système d’exploitation sorti en 2007 serait aussi rapide que Windows XP. Ce n’est jamais arrivé. Personne ne l’aimait, choisissant de conserver ses ordinateurs XP à la place. En 2018, Microsoft a mis fin au support du système d’exploitation infortuné.

Le jury est toujours absent: Internet Explorer et Microsoft Teams

Bien que ce soit une mauvaise forme de danser sur la tombe d’un produit se dirigeant vers le coucher du soleil, il convient de noter que même les professionnels du support technique avaient parfois appelé Internet Explorer « Internet Exploder ». Être obligé d’utiliser le navigateur Web pourrait conduire à un regard exaspéré alors que d’autres options de navigation Web plus rapides et plus complètes se profilaient à l’horizon juste à portée de main. Et maintenant, il peut être difficile de voir tout ce que IE a initialement apporté à l’expérience de navigation, car les yeux sont désormais rivés sur les fonctionnalités, la facilité et les fonctionnalités de son successeur, Microsoft Edge.

Étant donné que de nombreux bureaux passent beaucoup plus de temps à s’appuyer sur la technologie de connexion d’équipe, il est difficile de juger équitablement les équipes Microsoft dans le brouillard actuel d’amour-haine que nous connaissons tous, de Slack à Zoom. Et bien que Microsoft continue d’itérer et de mettre à jour le logiciel Teams intégré à Office, certains employés lui donnent toujours l’œil secondaire pour ne pas (encore) être Slack. Le temps nous dira où il aboutit sur le spectre le meilleur et le pire. Pour l’instant, nous allons lui donner une pause pandémique.

Quels sont vos produits Microsoft les plus et les moins préférés? Discutons sur Twitter! Tu peux me suivre @ brettmolina23.