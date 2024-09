Offhand Practice crée le café Mei Yuan aux parois vitrées dans le parc de Shanghai

Le studio chinois Offhand Practice a achevé le Mei Yuan Cafe, un pavillon aux parois de verre à Shanghai qui permet aux visiteurs de « s’immerger » dans le parc environnant.

Située dans le parc Mei Yuan, jusqu’alors inaccessible, dans le district de Pudong, la structure élancée d’acier blanc et de verre est conçue pour avoir un impact aussi minimal que possible sur la plantation existante.

« À Shanghai, une campagne visant à rendre les parcs verts et ouverts est en cours de réalisation. Le parc Mei Yuan, à l’origine entouré de murs, vise également à devenir plus accessible », a expliqué Pratique à main levée.

« Nous avons imaginé le café comme une interface conviviale reliant la communauté et le parc, c’est pourquoi nous avons choisi le pavillon comme forme architecturale, dans l’espoir d’atteindre un équilibre délicat entre perméabilité et abri », a ajouté le studio local.

« L’utilisation de verre du sol au plafond, de briques grises omniprésentes et de peinture texturée discrète traduit clairement notre intention initiale : créer un abri où les gens peuvent s’immerger dans la nature », poursuit-il.

La forme longue et étroite du café Mei Yuan occupe le coin nord-est du parc, avec des découpes incurvées autour de ses bords créant de l’espace pour la croissance des arbres existants.

À son extrémité est se trouve la zone de service, tandis que le reste de son site est occupé par des zones d’assise abritées qui s’ouvrent sur une terrasse extérieure à l’ouest.

Les cadres des grandes surfaces vitrées ont été dissimulés à la fois dans le mince toit en béton et dans le pavage en briques, dans le but de rendre la séparation entre l’intérieur et l’extérieur aussi transparente que possible.

Un rail à rideaux a également été dissimulé dans les plafonds et utilisé pour suspendre de grands rideaux blancs qui permettent un meilleur contrôle de l’ombrage intérieur et de l’intimité.

Le pavillon au bord du lac de Galaxy Arch s’inscrit dans un « dialogue doux » avec l’environnement

« Les deux extrémités du vitrage sont soigneusement cachées dans le plafond et les joints de briques, maximisant le champ de vision et de perception pour ses occupants », explique le studio.

En complément des grands arbres du parc, une variété de plantations différentes a été introduite pour offrir une toile de fond qui changera au fil des saisons.

« Des baies de savon aux feuilles de jade, du camphre luxuriant aux couronnes incroyables et des grappes dressées de micocouliers – ce sont les véritables indigènes de la terre », a expliqué le studio.

« Chaque coupe et chaque virage dans la conception visent à leur laisser de l’espace pour qu’ils puissent pousser librement, et par conséquent sa forme finale est entièrement déterminée par ces arbres », a-t-il ajouté.

Basé à Shanghai, Offhand Practice a été fondé par Yuan Yuan et Nie Xuan en 2018. Les projets précédents du studio incluent une librairie d’occasion à Shanghai qui a été conçue pour imiter une épicerie avec des étagères et des caisses de style supermarché.

Parmi les autres cafés récemment achevés en Chine, citons une structure éphémère à Hangzhou par FOG Architecture et un volume en béton perché au bord d’une falaise sur l’île Jiming par Trace Architecture Office.

La photographie est de Hu Yanyun.