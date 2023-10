SANTA CLARA — Vous l’appelez, les 49ers auraient pu faire mieux dimanche au Levi’s Stadium.

Le quart-arrière Brock Purdy a retourné le ballon trois fois. La défense n’a pas pressé le passeur de manière cohérente, n’a pas bien taclé et n’a pas vraiment joué une couverture collante. Le résultat n’était pas surprenant : une nouvelle défaite.

Les 49ers ont perdu leur troisième match consécutif, s’inclinant 31-17 face aux Bengals de Cincinnati.

Les Bengals sont la meilleure équipe que les 49ers aient affrontée lors de leur dérapage de trois matchs après des défaites à Cleveland et au Minnesota. Pourtant, c’était bâclé et sans intérêt.

Voici les notes alors qu’ils abordent la semaine de congé avec un mauvais goût dans la bouche :

Offensive précipitée

Christian McCaffrey a prolongé sa séquence de matchs consécutifs avec un touché à 17, ce qui égalise Lenny Moore (Baltimore, 1963-64) pour le record de la NFL.

Les 49ers ont bien fait sur le terrain, mais l’arrière Kyle Juszczyk a été arrêté sur un jeu de troisième et 1 au premier quart pour mettre fin à la première possession de l’équipe.

Les 49ers doivent créer plus d’espace dans le jeu de course. McCaffrey a fini avec 54 verges en 12 courses.

Purdy était le meilleur coureur de l’équipe, mais toutes ses tentatives précipitées étaient sur des mêlées. Il a totalisé 57 verges en six courses.

Note : C-moins

Délit de passage

Purdy a lancé un record en carrière de 365 verges, mais ce sont ses deux interceptions qui ont brisé les 49ers dans ce match.

Purdy a complété 22 des 31 tentatives de passes pour 365 verges avec un touché et deux interceptions.

Sa première interception a empêché les 49ers de marquer des points au troisième quart-temps. Sa deuxième interception a conduit directement à un touché des Bengals.

George Kittle a réussi neuf attrapés pour 149 verges, tandis que Brandon Aiyuk a réussi cinq réceptions pour 109 verges. Les deux ont également laissé quelques mètres sur le terrain lorsqu’ils n’ont pas réussi à capter les passes sur le terrain.

La protection contre les passes a généralement bien résisté, Purdy ayant été limogé deux fois en fin de match.

Note : D

Défense précipitée

La défense contre la course des 49ers n’a pas fait grand-chose.

Joe Mixon a gagné 87 verges en 16 courses pour mener les Bengals. Cincinnati a récolté en moyenne 5,0 verges lors de ses 27 tentatives au sol.

Les 49ers ont eu beaucoup trop de plaqués manqués et de jeux bâclés. Les Bengals ont réalisé de gros gains entre les plaqués.

Note : D

Passer la défense

Le quart-arrière des Bengals Joe Burrow est le joueur le mieux payé de la ligue. Dimanche, il a montré pourquoi.

Burrow a incendié les 49ers, complétant 28 des 32 tentatives de passes pour 283 verges avec trois touchés et aucune interception. Sa note de passeur était de 134,8.

La course aux passes des 49ers a fait avancer un peu les choses, Arik Armstead ayant réussi deux sacs.

Mais ce n’était pas le cas de manière constante. Burrow avait généralement le temps de lancer, et il créait un peu plus de temps par lui-même.

Ja’Marr Chase a réalisé 10 réceptions pour 100 yards et un touché.

Note : F

Équipes spéciales

Le premier coup d’envoi du match de Jake Moody n’a pas atteint la zone des buts, permettant à Trayveon Williams de se déchaîner sur un retour de 42 verges au premier quart. Cela a conduit à un touché sur un terrain court.

Moody a réussi un panier de 36 verges et les deux tentatives de points supplémentaires.

Le parieur Mitch Wishnowsky a connu une solide journée avec une moyenne de 50,3 et une moyenne nette de 47,7.

Les 49ers n’ont rien obtenu sur les retours du coup d’envoi, puisque Ray-Ray McCloud en a renvoyé un pour seulement 16 verges.

Note : C-moins

encadrement

Le plan de jeu défensif de Steve Wilks était simple. Il n’y avait pas beaucoup de regards exotiques ni de pressions. Les 49ers pensaient qu’ils pouvaient faire le travail simplement en jouant un football solide et fondamental.

Cela n’a pas fonctionné, car les 49ers n’étaient tout simplement pas assez solides pour faire le travail contre les Bengals.

Les 49ers ont accumulé 460 verges offensives, obtenu 24 premiers essais et converti 55,6 pour cent de leurs troisièmes essais.

Les plans semblaient corrects des deux côtés du ballon, mais l’exécution et les revirements constituaient les principaux problèmes.

Note : C-moins

Dans l’ensemble

L’entraîneur Kyle Shanahan l’a résumé ainsi : l’attaque, la défense et les équipes spéciales doivent mieux jouer, et chaque joueur et chaque entraîneur doit mieux performer.

“Nous devons juste mieux jouer”, a déclaré l’ailier rapproché des 49ers George Kittle.

Cela semble être une attente raisonnable.

Note : D

