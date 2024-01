Off-White, Lacoste et Vetements de retour sur le calendrier provisoire de Paris

PARIS – Mieux vaut être en forme olympique pour l’édition automne 2024 de la Fashion Week de Paris, qui comprend la journée bissextile de cette année.

Selon le calendrier provisoire publié lundi par la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, il y aura au total 109 événements répartis entre le 26 février et le 5 mars.

Cela signifie 71 défilés – seuls les 75 défilés de l’automne 2020 ont dépassé ce chiffre – 37 présentations et la désormais traditionnelle ouverture avec l’Institut Français de la Mode, présentant les travaux de ses étudiants de master en design de mode 2024.

La Belge Marie Adam-Leenaerdt ouvrira la saison avec son défilé de 16h30 et Louis Vuitton reprend sa tradition de clôture des défilés à Paris.

Le défilé de la maison de luxe française, le 5 mars à 18h30, marquera le 10ème anniversaire de son directeur artistique de la collection femme Nicolas Ghesquière, dont le contrat a été renouvelé en novembre dernier pour cinq ans.

Même si le calendrier de neuf jours conservera globalement la forme des saisons précédentes, avec des pierres angulaires telles que Dior, Saint Laurent, Valentino, Chanel, Stella McCartney et Miu Miu à leurs places habituelles, quelques changements et échanges ont été effectués.

Il s’agit notamment de Victoria Beckham, qui suivra à 20 heures après Yohji Yamamoto vendredi ; Ann Demeulemeester et Alexander McQueen échangeront leurs places samedi, désormais respectivement à 18h30 et 20h, et Mugler interviendra après Y/Project dimanche.

La Maison Margiela, qui a présenté jeudi sa ligne couture Artisanal lors de Paris Couture, ne participera pas à cette séance de prêt-à-porter.

La semaine verra également le retour sur piste de Lacoste après deux ans et demi d’absence. Ce sera les débuts officiels de la directrice du design créatif Pelagia Kolotouros, qui avait présenté ses premières créations lors d’une présentation à New York l’automne dernier.

Vetements, qui célèbre son 10e anniversaire cette année et a récemment lancé des versions « mini-moi » de ses produits, présentera la collection femme automne 2024 à 17h30 le 1er mars.

Après avoir remporté le Prix Spécial 2023 de l’ANDAM conjointement avec Duran Lantink et s’être mariés l’été dernier, Ester Manas et Balthazar Delepierre reviennent le 27 février à 18 heures avec la collection d’automne de leur griffe toutes tailles.

Également de retour à Paris avec un créneau de 11h30 le 29 février, Off-White conçu par Ib Kamara, après avoir sauté la collection printemps et présenté sa collection resort et sa pré-automne 2024 à Milan.

Comme annoncé en décembre, Marine Serre s’affichera au calendrier féminin avec un show à 13h le 4 mars, après sa présentation dédiée aux vêtements pour hommes en janvier.

Cette saison, la marque japonaise de tricot CFCL, qui organisait des présentations à Paris depuis deux ans, et la marque de Zomer, Danial Aitouganov et Imruh Asha qui ont fait leurs débuts la saison dernière avec un défilé hors programme – et une place à Douvres font leurs débuts cette saison. Marché de rue Paris.

Ils auront lieu respectivement à 20 heures le premier jour et à 11 h 30 le 5 mars.

Au programme des présentations officielles se joindront Gabriele Colangelo, basé à Milan, et Maxhosa Africa, 14 ans, une marque sud-africaine de tricots de Laduma Ngxokolo qui rend hommage à la riche culture Xhosa.

Parmi les présentations figurent également les rapatriés Róisín Pierce, Chen Peng et Rochas, pour la première collection du récemment nommé directeur créatif du prêt-à-porter, Alessandro Vigilante.