Off The Fence: Tony Keenan et Barry Geraghty déchirés par les espoirs de la Cheltenham Gold Cup de L’Homme Presse | Nouvelles de la course

Les experts d’Off The Fence Barry Geraghty et Tony Keenan sont divisés sur les espoirs de la Cheltenham Gold Cup de L’Homme Presse et du vainqueur de King George Bravemansgame.

L’ancien vainqueur de la Gold Cup, Geraghty, a tenu à suggérer que L’Homme Presse, qui a renversé Charlie Deutsch lorsqu’il a été réservé pour la deuxième place dans la pièce maîtresse de King George, serait plus adapté au test potentiel posé à Cheltenham.

Il a ajouté que même si Bravemansgame était impressionnant, un test plus rigide et une piste de galop pourraient ne pas lui convenir aussi bien que la piste plus rapide de Kempton.

“Vous devriez être impressionné par Bravemansgame”, a déclaré Geraghty à Off The Fence. “Il a battu Eldorado Allen de trois longueurs au Charlie Hall et l’a battu de 22 longueurs au King George, donc l’amélioration était là.

“Il a fait ce que Paul Nicholls avait promis de faire ces dernières années, mais c’est un cheval adapté à ce genre de piste.

“S’il peut reproduire ce niveau de forme à Cheltenham, je n’en suis pas si sûr et nous devrons attendre celui-là.

Image:

Bravemansgame termine sans le reste à Kempton





“Je pense que L’Homme Presse sera mieux adapté à Cheltenham, avec une piste plus rigide et un rythme plus lent – il a remporté le Brown Advisory l’année dernière au Festival sur trois miles sur un terrain plus lent, donc je pense qu’il sera mieux adapté par il.

“Pour moi, si vous me demandiez de faire mon choix, je choisirais L’Homme Presse.”

Keenan a adopté le point de vue opposé, avec L’Homme Presse montrant des problèmes d’endurance au cours du voyage alors qu’il semblait prêt à terminer deuxième, et que la distance supplémentaire de la Gold Cup pourrait ne pas convenir au chasseur de première année de Venetia Williams.

Image:

L’Homme Presse





“Je ne dis pas que je l’aime particulièrement moi-même, mais une chose à retenir, c’est que je m’inquiétais de son endurance pour la Gold Cup”, a déclaré Keenan.

“Peut-être que c’est le saut à sa gauche qui l’a enlevé, mais il a mieux voyagé que Bravemansgame jusqu’au virage et avait l’air de s’éloigner, mais au moment où ils sont arrivés au dernier, Bravemansgame s’éloignait de lui.

“Cela soulèverait des problèmes d’endurance assez importants pour moi et je sais qu’il a remporté le Brown Advisory l’année dernière sur trois milles, il aura deux stades et demi à parcourir dans la Gold Cup et c’était Brown Advisory était une course très régulière. .

“Pour moi, le voyage de la Gold Cup serait assez discutable pour moi.”