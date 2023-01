Off The Fence: Barry Geraghty soutient Energumene pour avoir l’avantage sur Edwardstone dans le choc de Clarence House | Nouvelles de la course

L’ancien jockey Barry Geraghty soutient Energumene pour réparer les torts de Clarence House Chase l’année dernière à Ascot alors qu’il revient pour affronter Edwardstone dans un autre duel épique.

La star de deux milles de Willie Mullins a tenté de faire toute la course contre Shishkin dans une édition passionnante de la course en 2022, semblant dominer les choses de l’avant, avant d’être pris dans les dernières foulées.

Le coureur irlandais a ensuite eu le dernier mot au Festival de Cheltenham en étant couronné Champion Chaser.

Cette année, il est prêt à affronter un autre héros d’Arkle, le principal défi venant d’Edwardstone d’Alan King.

S’exprimant lors du dernier épisode du podcast Off The Fence, Geraghty a déclaré: “Je suis un fan d’Energumene, mais j’aime aussi Edwardstone et j’ai pensé que sa performance dans le Tingle Creek était brillante. Pour moi, c’était un pas en avant sur ce qu’il ‘d fait l’année dernière.

Un regard approfondi sur la façon dont les principaux rivaux de Clarence House, Edwardstone et Energumene, s'affrontent avant leur affrontement alléchant à Ascot samedi, en direct sur Sky Sports Racing



“Amarillo Sky est un précurseur mais pas un pionnier, donc je m’attends à ce qu’Energumene passe un bon moment devant.

“Energumene était probablement son pire ennemi dans cette course l’année dernière, mais à Cork lors de sa première course de retour, il semblait plus détendu.

“Je pense que cela jouera sur ses points forts s’il peut se détendre et économiser un peu pour la finition. Il va être difficile à battre.

Le jockey Tom Cannon espère une grande course d'Edwardstone lors de la Clarence House Chase de samedi à Ascot, avec son siège de Kempton maintenant derrière lui



“Le Champion Chase est une image différente et Energumene a été abandonné l’année dernière. Il n’aura pas le luxe de ce temps facile devant, ce qui conviendra à Edwardstone.

“La saison ne sera pas décidée samedi mais je pense qu’Energumene l’aura en sa faveur.”