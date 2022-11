Off The Fence : Barry Geraghty revient pour un aperçu de Fighting Fifth Hurdle, de la saga Constitution Hill et plus encore ! | Nouvelles de la course

Off The Fence revient pour une toute nouvelle saison en 2022-23, avec notre meilleure équipe de retour alors que Barry Geraghty, Tony Keenan et Vanessa Ryle digèrent toute l’action d’un week-end dramatique.

Dans notre ouverture de la saison, notre trio discute de la saga des non-coureurs à Ascot le week-end dernier, des options à venir pour le duo vedette de Nicky Henderson Constitution Hill et Epatante, ainsi que des regards tournés vers le Fighting Fifth Hurdle et la Coral Gold Cup.

Geraghty et Keenan ont également un œil sur le reste de la saison de chasse nationale, avec une foule de chevaux à surveiller au cours des prochains mois. Ce n’est pas un à manquer!

Rencontrez l’équipe d’Off The Fence

Barry Geraghty

Maintenant à la retraite après une carrière de 24 ans en selle qui a donné 43 succès au Festival de Cheltenham, le jockey vainqueur de la Gold Cup et du Grand National Barry Geraghty revient à At The Races, avec qui il a entretenu une relation fructueuse en tant qu’ambassadeur et chroniqueur entre 2012 et 2019.

Coureur emblématique de National Hunt toujours bien connecté et travaillant dans certains des plus grands chantiers du sport, Barry a gagné tout ce qu’il y a à gagner dans les courses de sauts et est sûr de donner aux téléspectateurs d’Off The Fence un aperçu brut chaque semaine.

Vanessa Ryle

Membre populaire de l’équipe de présentateurs sur le parcours de Sky Sports Racing qui dirige également The Bloodstock Show, l’animatrice Vanessa est une passionnée de courses de sauts et sera chargée chaque semaine de diriger ses collègues analystes “Off The Fence”.

Tony Keenan

Le pronostiqueur et analyste irlandais résident d’attheraces.com, Tony Keenan, a également joué un rôle de premier plan aux côtés de Barry dans les Cheltenham Preview Nights d’ATR à Dublin depuis 2017.

Aussi pointu qu’il est vif d’esprit, les prises uniques régulières de Tony et sa livraison sans fioritures garderont sans aucun doute les téléspectateurs d’Off The Fence (et Barry et Vanessa!) Sur leurs orteils.