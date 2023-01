Off The Fence: Barry Geraghty espère que Jack Kennedy, blessé, pourra revenir à Cheltenham | Nouvelles de la course

Barry Geraghty a admis que c’était une tâche difficile pour Jack Kennedy de revenir au Festival de Cheltenham, avec un peu plus de deux mois avant la réunion de quatre jours.

Le jockey irlandais vedette a fait une chute d’horreur sur le malheureux Top Bandit à Naas dimanche, se fracturant la jambe inférieure à deux endroits.

Cela laisse Kennedy – qui a déjà subi plusieurs blessures de longue durée au cours de sa carrière à ce jour – avec une course contre la montre pour atteindre le prestigieux Cheltenham Festival, qui débutera dans un peu plus de deux mois.

Et dans cet esprit, l’ancien jockey Geraghty a admis qu’il pourrait être difficile pour Kennedy de revenir à temps pour Cheltenham et a ajouté que la blessure a porté un coup dur dans sa tentative de devenir le meilleur jockey irlandais cette saison.

“C’était difficile et c’était également difficile pour les connexions de Top Bandit”, a déclaré Geraghty au podcast Off The Fence. “Le problème avec le tibia, c’est que c’est un os porteur, donc ça va prendre un peu plus de temps à guérir et c’est juste un cas où vous ne pouvez pas le mettre sous pleine pression.

“C’est probablement assez serré dans le temps entre maintenant et le Festival, mais il a l’âge de son côté. Malheureusement pour Jack, il en sait plus sur ces choses que moi à ce stade.

“Il a traversé une période très difficile et menait le championnat, 18 d’avance sur Paul Townend. Il était prêt à remporter un premier championnat, donc c’est un coup très dur pour Jack.

“J’espère qu’il pourra revenir pour le Festival parce que c’est un coureur de haut niveau et un excellent ambassadeur pour le sport.”

Lors des courses, le spécialiste Tony Keenan a également donné son point de vue sur cette course remportée par Appreciate It, qui est resté invaincu sur les plus grands obstacles avec une victoire facile.

Mais malgré la facilité du succès, Keenan a estimé qu’un pas en avant dans le voyage pourrait débloquer de nouveaux progrès alors qu’il franchit le pas vers une entreprise graduée.

“Il était meilleur qu’il ne l’était à Punchestown, mais vous ne savez pas vraiment à cause de ce qui est arrivé à son principal rival sur le marché”, a déclaré Keenan.

“C’est le genre de cheval qui prendra un peu de temps pour se mettre en forme car il est assez grand, deux milles à Naas sur un terrain d’essai lui conviendraient.

“Je soupçonne avec lui qu’il sera un peu meilleur en voyage. Le Supreme qu’il a remporté était sur un terrain assez profond et certaines des courses qu’il a remportées en tant que novice étaient sur un terrain d’essai à Leopardstown.

“Vous sentez avec Willie Mullins qu’il restera au voyage minimum jusqu’à ce qu’il soit battu.

“Il a beaucoup d’options pour l’Irish Arkle avec El Fabiolo et Dysart Dynamo. Je ne sais pas s’il voudrait courir tous les trois les uns contre les autres au Dublin Racing Festival.”