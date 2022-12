Off The Fence: Barry Geraghty dit qu’Edwardstone doit intensifier pour battre Energumene | Nouvelles de la course

Barry Geraghty dit que la forme d’Edwardstone devra faire un autre pas en avant s’il veut s’attaquer à Energumene dans le Champion Chase après son retour gagnant dimanche.

Le héros d’Arkle, Edwardstone, a marqué ses lettres de noblesse de Champion Chase avec une victoire époustouflante dans le Tingle Creek Chase, tandis que le champion en titre Energumene est rentré chez lui dans le Hilly Way Chase à Cork.

Et tandis qu’Edwardstone a sans doute réalisé plus en battant Greaneteen et Shishkin, Energumene a des chances d’être en place pour le Champion Chase, avec Edwardstone un tir 5/2 pour l’équipe d’Alan King.

Lors de l’examen de la réapparition saisonnière d’Energumene sur Hors de la clôtureGeraghty a été impressionné par la façon dont le Champion Chaser avait l’air détendu et a admis que le cheval de Willie Mullins était toujours celui à battre.

Image:

Edwardstone franchit la dernière clôture sur le chemin de la victoire à Sandown





“Je resterais avec le champion actuel”, a déclaré Geraghty.

“Edwardstone est un très bon cheval et m’a vraiment impressionné dans le Tingle Creek, mais il a juste besoin de faire ce pas pour battre un Energumene ou un cheval de ce niveau.

“C’était une bonne performance et c’est ce que vous auriez espéré.

“Juste quelques petites choses – il a jeté un coup d’œil à la porte, était un peu inactif devant et a raté le premier à l’arrière et l’avant-dernier.

“Il n’était tout simplement pas aussi agressif qu’il l’était peut-être à Ascot quand il était vraiment nerveux et était vraiment excité avec Paul Townend.

“Il était plus détendu et pour cette raison, il s’est d’abord posé dans le dos, mais a très bien sauté par la suite.

“Cela devrait l’aider à l’arrivée, alors qu’il n’est pas rentré à la maison de manière incroyable à Ascot et il pourrait mieux rentrer à la maison cette année avec ce peu d’âge et d’expérience, donc c’est un point positif pour moi de toute façon.”

Geraghty a également réservé des éloges au jockey de l’écurie de Mullins, Paul Townend, qui a fait la transition en douceur vers le pilote n ° 1 à Closutton après le départ à la retraite de Ruby Walsh en 2019.

“Paul [Townend] est un cavalier brillant et il a mentionné que ce sont les manèges les plus difficiles », a-t-il ajouté. « En galopant jusqu’à une clôture, vous pensez: «Je n’en ai pas vraiment besoin d’une grande».

“Vous pouvez vous laisser deviner et ne rien cacher. Le potentiel est que quelque chose se passe mal ou quelque chose de négatif, donc cela peut être un test pour un coureur.

“Mais Paul était très bon sur Energumene et il est très bon aussi.”

Rencontrez l’équipe d’Off The Fence

Barry Geraghty

Maintenant à la retraite après une carrière de 24 ans en selle qui a donné 43 succès au Festival de Cheltenham, le jockey vainqueur de la Gold Cup et du Grand National Barry Geraghty revient à At The Races, avec qui il a entretenu une relation fructueuse en tant qu’ambassadeur et chroniqueur entre 2012 et 2019.

Coureur emblématique de National Hunt toujours bien connecté et travaillant dans certains des plus grands chantiers du sport, Barry a gagné tout ce qu’il y a à gagner dans les courses de sauts et est sûr de donner aux téléspectateurs d’Off The Fence un aperçu brut chaque semaine.

Vanessa Ryle

Membre populaire de l’équipe de présentateurs sur le parcours de Sky Sports Racing qui dirige également The Bloodstock Show, l’animatrice Vanessa est une passionnée de courses de sauts et sera chargée chaque semaine de diriger ses collègues analystes “Off The Fence”.

Tony Keenan

Le pronostiqueur et analyste irlandais résident d’attheraces.com, Tony Keenan, a également joué un rôle de premier plan aux côtés de Barry dans les Cheltenham Preview Nights d’ATR à Dublin depuis 2017.

Aussi pointu qu’il est vif d’esprit, les prises uniques régulières de Tony et sa livraison sans fioritures garderont sans aucun doute les téléspectateurs d’Off The Fence (et Barry et Vanessa!) Sur leurs orteils.