Off The Fence: Barry Geraghty « bourdonne » après la démolition de Constitution Hill dans Fighting Fifth Hurdle | Nouvelles de la course

Le vainqueur de la Gold Cup et du Grand National, Barry Geraghty, n’a pas pu cacher son enthousiasme lorsqu’il a évoqué la victoire époustouflante de Constitution Hill lors du Fighting Fifth Hurdle le week-end dernier.

Geraghty, un ancien jockey d’écurie de Nicky Henderson, connaît le coureur de haies vedette mieux que quiconque, ayant préparé le cheval chez lui avant d’être vendu au propriétaire Michael Buckley.

Il a même permis à ses jeunes filles de monter à cheval à l’âge de trois ans, grâce au comportement remarquablement décontracté du cheval, surtout compte tenu de ses exploits sur la piste.

Colline de la Constitution





Mais c’est la performance dévastatrice de Constitution Hill à Newcastle samedi qui a impressionné Geraghty, admettant qu’il était “bourdonnant” après la victoire de 12 longueurs sur Epatante, avec le joueur de cinq ans maintenant sur le point de remporter le Champion Hurdle en mars.

“Pour moi, c’était un peu comme Cheltenham”, a déclaré Geraghty Hors de la clôture. “Vous espérez une grande performance et puis, boum, il livre juste.

“Je pense que c’était une excellente décision de continuer avec lui et de rester simple. Il étudie brillamment, il est tellement détendu. C’est tout ce qu’il fait.

“C’était un gros appel de Nicky et Nico de le laisser passer et de simplement l’intensifier au fur et à mesure.

Flightline et le jockey Flavien Prat après leur victoire dans la Breeders’ Cup Classic à Keenelend





“Il est intéressant de noter que Jamie Lynch l’a chronométré de la perche de quatre stades à la pôle de deux stades et a été 0,8 seconde plus lent que Flight Line dans la Breeders ‘Cup Classic.

“Je n’aurais pas utilisé cette comparaison, mais Jamie sait de quoi il parle.

“Il a eu un peu de travail sur le dos et a fait un bon travail qui pourrait apporter un peu d’amélioration.

“Le saut qu’il a lancé en dernier, il était rapide comme un Buveur D’Air, Hurricane Fly ou Binocular et tout au long de la course, il était vraiment bon, vraiment professionnel.

“Pour moi, c’était un buzz brillant de le voir rouler dans la ligne droite comme ça.”

L’Homme Presse





Tony Keenan a également salué la performance du vainqueur de Rehearsal Chase L’Homme Pressequi a fait une réapparition saisonnière gagnante pour l’équipe Venetia Williams à Newcastle, défiant le poids maximum dans le processus.

“C’était un retour très encourageant de sa part”, a déclaré Keenan. “La seule faute a vraiment été la mauvaise erreur au sixième mais il a rapidement recommencé.

“J’ai été impressionné par la façon dont il a parcouru la course, le jockey n’a jamais vraiment eu à devenir sérieux avec lui et ça arrive au moment où le chantier a été un peu calme et aussi une piste qui ne lui aurait peut-être pas convenu.

“Venetia Williams a déclaré après Aintree qu’une piste plate et gaucher ne lui aurait peut-être pas convenu et Newcastle est similaire à cela et il s’en est très bien sorti.”

