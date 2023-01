Off The Fence: Allegorie De Vassy pourrait avoir du mal à Cheltenham si les erreurs de saut continuent, dit Barry Geraghty | Nouvelles de la course

Le cavalier vainqueur de la Cheltenham Gold Cup, Barry Geraghty, pense que la favorite de Mares Chase pourrait se décoller au Festival de Cheltenham à moins qu’elle ne perfectionne sa technique de saut.

La fillette de six ans s’est encore une fois avérée bien trop bonne pour ses rivales le week-end dernier lors d’une poursuite de novice de deuxième année à Thurles, mais non sans une grande frayeur à la première clôture, en plongeant à sa droite et en renversant presque le jockey Paul Townend dans le processus.

La jument formée par Willie Mullins continuerait à gagner facilement malgré quelques sauts encombrants, certains bookmakers la coupant en aussi peu que 5/4 pour le Mares ‘Chase à Cheltenham.

Mais Geraghty était loin d’être aussi convaincue par la performance, estimant que sa technique devra s’améliorer si elle veut justifier son prix court.

“C’est une jument brillante et elle a de la portée, mais sa technique a besoin d’un peu de travail”, a déclaré Geraghty au Podcast hors de la clôture.

“Willie a mentionné qu’avec le gel, ils n’ont pas pu lui donner un pop à la maison, donc une grande partie de cela sera de l’entraînement.

“Paul n’aura pas tenu fermement sa tête et il voulait qu’elle se détende, mais être si détendue l’aurait peut-être laissée dans deux esprits et elle a deviné au premier.

“Sortir à sa droite ne va pas être d’une grande aide, surtout contre une opposition plus expérimentée.

“Scarlet And Dove a 15 courses sur des clôtures, vous pouvez donc l’imaginer respirer dans son cou, appliquer une pression, et Elimay la même chose.

“Ça va être difficile pour elle devant et je suis sûr qu’ils seraient heureux de prendre les devants et de la monter comme un novice.”

Aux courses, le spécialiste Tony Keenan était d’accord avec Geraghty, ajoutant que les poursuivants endurcis de Scarlet And Dove et la championne en titre Elimay exerceront une pression sur Allegorie De Vassy, ​​surtout si des erreurs de saut se glissent dans ses efforts.

“Son saut serait un souci assez important”, a-t-il déclaré. “Elle était complètement sans pression en tête, ce qui ne sera certainement pas le cas à Cheltenham.

“Elle va de toute façon affronter deux solides juments irlandaises classées 150 dans Impervious et Scarlet And Dove et je serais à peu près sûr qu’elles sont à ce niveau.

“Elle a peut-être plus de talent qu’eux, elle était vraiment forte sur la ligne dimanche et a beaucoup de capacités.

“Mais ses sauts sont suspects et ses quatre départs ont été droitiers et elle était encline à le faire en France également, donc ça va être une course intéressante.

“Je pense que c’est une course décente et qu’elle en vaut la peine.”