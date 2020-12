L’Ofcom a annoncé de nouvelles règles pour protéger les personnes apparaissant dans les émissions de télé-réalité à la télévision et à la radio, à la suite d’une augmentation constante des plaintes concernant le bien-être des invités.

Le chien de garde des médias a déclaré que les radiodiffuseurs doivent «s’occuper correctement» des contributeurs, en particulier ceux qui pourraient être exposés à un «préjudice important» du fait de leur participation à un programme.

Il a déclaré que des mesures d’équité accrues « visent à protéger les personnes vulnérables et d’autres qui n’ont pas l’habitude d’être aux yeux du public ».

Image:

Le Jeremy Kyle Show a été annulé à la suite du décès d’un invité



La mort de l’invité du Jeremy Kyle Show, Steve Dymond, l’année dernière, a ajouté à l’examen de plus en plus minutieux du devoir de diligence que les émissions de télé-réalité ont envers leurs participants.

Une pré-enquête entendue en novembre que le présentateur Jeremy Kyle « a peut-être causé ou contribué à » la mort du travailleur de la construction de 63 ans, une semaine après son apparition dans l’émission-débat matinale d’ITV.

M. Dymond est décédé d’une overdose de morphine et d’un problème cardiaque en mai 2019, juste un mois après l’ancien concurrent de Love Island Mike Thalassite a été retrouvé pendu dans le nord de Londres.

Sophie Gradon, une autre ancienne candidate de Love Island, s’est suicidée à l’été de l’année précédente.

Des modifications ont maintenant été apportées au Code de la radiodiffusion (un livre de règles écrit sur les normes de la télévision et de la radio) à la suite de consultations avec les diffuseurs, les créateurs de programmes, les professionnels de la santé et les anciens participants aux programmes.

Image:

Steve Dymond est décédé peu de temps après le tournage du Jeremy Kyle Show



Les ajouts aux directives incluent une nouvelle exigence de «diligence» à prendre lorsque: «Un programme est susceptible d’attirer un haut niveau d’intérêt des médias ou des médias sociaux; le programme présente des situations conflictuelles ou émotionnellement difficiles; ou il nécessite un personne à divulguer des aspects qui changent sa vie ou des aspects privés de sa vie. «

Cependant, ces mesures ne s’appliquent pas lorsque le sujet est insignifiant, la participation d’une personne est mineure ou lorsque le diffuseur agit dans l’intérêt public (par exemple dans la majorité des programmes d’information ou d’actualité).

Image:

Mike Thalassitis a mis fin à ses jours en mars 2019



Les nouvelles lignes directrices – qui comprendront une «matrice des risques» pour aider les radiodiffuseurs à évaluer différentes situations éditoriales – seront publiées l’année prochaine.

Il s’appliquera aux émissions dont la production débutera le lundi 5 avril 2021 ou après cette date.

On espère que les modifications apportées aux règles protégeront les participants aux émissions de téléréalité, aux documentaires, aux concours de talents et à d’autres formes de programmes factuels et de divertissement.

Image:

Sophie Gradon a été retrouvée morte chez elle en 2018



Adam Baxter, directeur des normes et de la protection du public à l’Ofcom, a déclaré: «Les personnes participant à des programmes télévisés et radiophoniques méritent d’être correctement prises en charge.

« Nos nouvelles protections établissent une norme claire de diligence à respecter par les diffuseurs – établissant un équilibre judicieux entre la liberté créative des diffuseurs et le bien-être des personnes qu’ils présentent. »

Quiconque se sent émotionnellement en détresse ou suicidaire peut appeler les Samaritains pour obtenir de l’aide au 116 123 ou envoyer un courriel à jo@samaritans.org au Royaume-Uni. Aux États-Unis, appelez la succursale des Samaritains de votre région ou 1 (800) 273-TALK