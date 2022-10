OFC vs BFC Dream11 Team Prediction: Odisha FC vs Bengaluru FC Vérifier le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match ISL 2022-23 OFC vs BFC de jeudi, 27 octobre, 19h30 IST

OFC vs BFC Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match ISL 2022-23 de jeudi entre Odisha FC et Bengaluru FC: La quatrième semaine de match de la Super League indienne s’ouvre sur un affrontement massif. Le Bengaluru FC de Sunil Chhetri se rendra au Kalinga Stadium de Bhubaneswar pour affronter le très haut vol Odisha FC. Les deux équipes ont produit des performances de qualité et chercheront à améliorer leur position dans le tableau jeudi.

Odisha a enregistré une superbe victoire 2-1 contre les Kerala Blasters à domicile. Les Blasters ont ouvert l’impasse avec Harmanjot Khabra trouvant le filet à la 35e minute. L’ailier vedette d’Odisha, Jerry Mawihmingthanga, a marqué l’égalisation à la 54e minute. Alors que le match se terminait et que les équipes cherchaient à tout mettre en œuvre pour un but, le super-sub d’Odisha, Pedro Martin, a produit un crieur gagnant à la 86e minute pour les aider à remporter les trois points. Odisha cherchera à poursuivre son déchaînement jeudi.

Bengaluru n’a pas eu le meilleur des départs, pourtant il se retrouve en cinquième position de la ligue. Une victoire, une défaite et un match nul sont ce qu’ils ont enregistré dans leurs trois matchs jusqu’à présent. Ils ont été battus 1-0 par les champions en titre Hyderabad FC lors de leur dernière sortie. Chhetri et ses hommes chercheront à remonter leurs chaussettes et à accumuler des victoires à leur actif.

Avant le match de la Super League indienne entre l’Odisha FC et le Bengaluru FC ; voici tout ce que vous devez savoir :

OFC contre BFC Télédiffusion

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match Odisha FC vs Bengaluru FC ISL.

OFC contre BFC en direct

Le match ISL entre l’Odisha FC et le Bengaluru FC sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match OFC vs BFC

Le match Odisha FC vs Bengaluru FC Indian Super League se jouera au Kalinga Stadium de Bhubaneswar, le jeudi 27 octobre à 19h30 IST

Prédiction de l’équipe OFC vs BFC Dream11

Capitaine : Jerry Mawihmingthanga

Vice-capitaine : Sunil Chhetri

Suggestion de jeu XI pour OFC vs BFC Dream11 Fantasy Football :

Gardien : Gurpreet Sandhu

Défenseurs : Carlos Delgado, Sandesh Jhingan, Oussama Malik, Alan Costa

Milieux de terrain : Bruno Silva, Jerry Mawihmingthanga, Saul Crespo

Attaquants : Sunil Chhetri, Roy Krishna, Diego Mauricio

Odisha FC vs Bengaluru FC Onze de départ possibles :

Formation de départ prévue pour l’Odisha FC : Amrinder Singh (Gk), Shubham Sarangi, Carlos Delgado, Sahil Panwar, Osama Malik, Raynier Fernandes, Saul Crespo, Jerry Mawihmingthanga, Isaac Chhakchhuak, Diego Mauricio, Nandhakumar Sekar

Bengaluru FC Prévision de départ : Gurpreet Sandhu (Gk), Alan Costa, Sandesh Jhingan, Aleksandar Jovanovic, Prabir Das, Roshan Naorem, Suresh Wangjam, Bruno Silva, Siva Narayanan, Sunil Chhetri, Roy Krishna

