Œuvres d’art à ne pas manquer à l’Art Institute of Chicago – ARTnews.com

Attribué au peintre varais, Loutrophoros (récipient pour l’eau du bain), 350-340 avant notre ère (Galerie 151)

Crédit d’image : avec l’aimable autorisation de l’Art Institute of Chicago.

Des récipients grecs comme celui-ci, que vous trouverez dans les galeries consacrées à l’art grec et romain, étaient traditionnellement utilisés pour baigner la mariée avant ses noces. Ce vase particulier, cependant, a probablement été commandé pour un enterrement et non pour un mariage. C’est parce qu’il représente une femme assise dans un naïskos, un petit temple marquant la tombe d’une famille riche. Le vase imagine le jour du mariage de la femme pourrait à quoi elle ressemblait, avec des membres féminins de la famille et des amis qui l’adoraient avec amour avec du parfum et des bijoux.

L’artiste de cet artefact remarquable est inconnu, mais le style est cohérent avec celui d’un artiste appelé simplement le peintre de Varrese, l’exposant le plus représentatif, le plus prolifique et le plus accompli de la poterie de vases à figures rouges des Pouilles.