Oeuvre de Piet Mondrian New York City, j’ai suspendu la tête en bas pendant 75 ans | Nouvelles du monde

Une œuvre d’art est suspendue à l’envers – depuis plus de 75 ans.

New York City I est l’une des œuvres les plus importantes de l’artiste abstrait néerlandais Piet Mondrian, mais les experts pensent maintenant qu’elle a été dans le mauvais sens pendant des décennies.

Malgré la réalisation, cela restera ainsi au cas où les bandes utilisées dans l’œuvre se détacheraient.

L’image a été créée en 1941 et exposée pour la première fois au Museum of Modern Art de New York en 1945.

Depuis 1980, il est accroché dans la collection d’art Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen à Düsseldorf, en Allemagne.

Lors d’un événement pour l’exposition anniversaire de l’artiste, la commissaire Susanne Meyer-Buser a évoqué l’histoire de l’œuvre – qui utilise des bandes adhésives rouges, jaunes, bleues et noires – puis a stupéfié le public en révélant son secret.

Elle a dit qu’elle était tombée sur une photo de l’atelier de Mondrian, prise quelques jours après sa mort en 1944, et que la photo pouvait être vue sur le chevalet dans une orientation différente : les rayures plus denses sur le bord supérieur.

“L’épaississement de la grille devrait être en haut, comme un ciel sombre”, a-t-elle déclaré au Guardian.

“Une fois que je l’ai signalé aux autres conservateurs, nous avons réalisé que c’était très évident. Je suis certain à 100 % que la photo est dans le mauvais sens.”

Mondrian, né aux Pays-Bas en 1872, est considéré comme l’un des plus grands artistes du XXe siècle.