Œuvre d’art volée : une Brésilienne contre sa mère pour 139 millions de dollars

La police de Rio de Janeiro demandait mercredi l’arrestation de six personnes accusées d’avoir participé au vol de 16 œuvres d’art évaluées à plus de 700 millions de reais (139 millions de dollars), dont certaines ont été récupérées.

La police a déclaré dans un communiqué que le groupe avait volé les œuvres d’une veuve de 82 ans, qui avait été mariée à un collectionneur et marchand d’art.

Le butin comprenait des pièces de qualité muséale des maîtres brésiliens Tarsila do Amaral et Emiliano Di Cavalcanti. Une vidéo fournie par la police les a montrés en train de trouver plus de 10 œuvres sous un lit et, au bas de la pile, se trouvait “Sol Poente” – une peinture do Amaral d’un coucher de soleil aux teintes brillantes.

“Ouah! Regardez qui est ici!” s’est exclamé un officier en retirant le papier bulle du travail. « Oh, petite beauté. Gloire!”

Le vol a été orchestré par la fille de la veuve, selon le communiqué, qui n’a fourni aucun de leurs noms. La fille faisait partie des personnes arrêtées mercredi, selon les médias locaux, qui ont également montré des images d’une femme tentant de s’échapper par une fenêtre à l’arrivée de la police.

Les peintures n’ont pas été volées lors d’un cambriolage, mais plutôt par une escroquerie bizarre. En janvier 2020, un devin autoproclamé a approché la veuve du quartier de Copacabana et l’a informée que sa fille était malade et allait bientôt mourir, selon le communiqué de la police.

La veuve, qui a des croyances mystiques, a été obligée d’effectuer des virements bancaires totalisant 5 millions de reais au cours de deux semaines pour un supposé traitement spirituel. Sa fille, qui a encouragé les paiements, a procédé au licenciement des employés de maison afin que ses complices puissent entrer sans entrave dans la résidence et retirer les œuvres d’art. Après avoir reçu des menaces de sa fille et des complices, la veuve a effectué des virements bancaires supplémentaires.

Trois des œuvres d’art, d’une valeur collective de plus de 300 millions de reais, ont été récupérées dans une galerie d’art à Sao Paulo. Le propriétaire de la galerie a déclaré à la police qu’il les avait achetés directement à la fille de la veuve et en avait vendu deux autres au Musée d’art latino-américain de Buenos Aires, selon le communiqué.

Un attaché de presse du musée de renommée mondiale a déclaré à l’Associated Press que son fondateur, Eduardo Costantini, avait acheté les œuvres pour sa collection personnelle et une éventuelle exposition au musée à l’avenir. Le musée a identifié la veuve comme étant Geneviève Boghici et a déclaré que Costantini avait maintenu un contact direct avec elle tout au long de l’acquisition des peintures et depuis. —



