Œuvre d’art lumineuse installée à Qualicum Beach

L’œuvre a été conçue par Jesse Recalma, artiste de la Première Nation Qualicum.

Une nouvelle installation d’art public illuminée à Qualicum Beach s’inspire d’un totem qui se dressait autrefois au bord de l’eau.

Il a été installé la semaine dernière comme pièce maîtresse du nouveau trottoir et rond-point du front de mer de la ville. Il est éclairé la nuit et différentes couleurs peuvent être affichées, notamment l’orange et le bleu.

Les habitants de la ville se sont tournés vers les réseaux sociaux pour en faire l’éloge, le qualifiant de « fabuleux », « magnifique », « beau », « époustouflant » et « incroyable ».

« Ce projet est un point culminant de l’art, de l’histoire et de la communauté, et nous sommes heureux de le mettre en place à l’approche de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation », a déclaré le maire Teunis Westbroek dans un communiqué.

L’œuvre rend hommage au totem sculpté par Simon Charlie en 1966 et érigé au bord de l’eau, aujourd’hui conservé au Qualicum Beach Museum.

Jesse Recalma, un artiste de la Première Nation Qualicum, a conçu la nouvelle œuvre d’art. « J’ai choisi l’aigle et l’ours pour cette raison, car le style de Simon Charlie a vraiment influencé la façon dont je fais mon travail », a déclaré Recalma.

Il a été fabriqué par la fonderie Wellington située à proximité. Youngberg Concrete Finishings a installé la base en béton.

L’œuvre d’art constituera un symbole durable du patrimoine autochtone de la ville et de son lien commun avec le front de mer, indique le communiqué.

Le coût de l’œuvre d’art a été largement couvert par le Destination Development Fund de la Colombie-Britannique, qui a contribué 61 500 $, a indiqué la ville.

Maintenant que les œuvres d’art sont terminées, la ville prévoit une cérémonie officielle d’inauguration de sa nouvelle plate-forme d’observation et de sa passerelle au bord de l’eau, jeudi à 13 h 30.

La passerelle, située à l’intersection de l’avenue Memorial et de l’autoroute 19A, comprend une passerelle surélevée, une piste cyclable séparée et un stand public de réparation de vélos.

Une nouvelle plate-forme d’observation reliée à la passerelle comprend du mobilier urbain et des panneaux d’interprétation.

De nombreuses plantes indigènes ont été plantées pour créer un habitat de prairie de montagne.

« Cette plantation rehaussera la beauté de la région, stabilisera le littoral et créera des habitats précieux pour la faune, préservant ainsi l’intégrité écologique de la région », a déclaré la ville.

Le projet global a coûté 3,02 millions de dollars. Les subventions fédérales et provinciales combinées totalisent 2,03 millions de dollars.

