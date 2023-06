Œil pour œil? Crocodile tue un adolescent ; La famille, les villageois le battent à mort

L’excitation d’un jeune de 14 ans à l’idée d’acheter une nouvelle moto s’est transformée en larmes pour sa famille après que le garçon, qui était allé dans le Gange pour se baigner et se faire Gangajal d’organiser un rituel pour le vélo, a été dévoré par un crocodile.

Le sang a engendré le sang peu de temps après, et le crocodile a été brutalement battu à mort avec des bâtons et des tiges par les parents du garçon et d’autres villageois.

La famille d’Ankit Kumar, un élève de classe 5 de Raghopur Diyara dans le district de Vaishali au Bihar, avait acheté une nouvelle moto et avait décidé de se baigner dans le Gange et de se Gangajal mener une puja pour le vélo.

Alors que la famille se baignait dans la rivière, le crocodile a attaqué Ankit, l’entraînant sous l’eau, le déchirant en morceaux et le dévorant vivant.

Au moment où la famille a réussi à retirer les restes d’Ankit du Gange une heure plus tard, une foule s’était rassemblée sur la rive du fleuve. La famille et la foule ont ensuite tiré le crocodile hors de l’eau et une vidéo les montre en train de l’attaquer sans pitié avec des bâtons et des tiges, ne s’arrêtant qu’après la mort du reptile.

Le grand-père d’Ankit, Sakaldip Das, a déclaré : « Nous avions acheté une nouvelle moto et étions allés dans le Gange pour nous baigner et Gangajal pour un puja. Un crocodile l’a attrapé et l’a tué dans l’eau. Nous avons réussi à sortir les restes d’Ankit au bout d’une heure, puis le crocodile a également été retiré et tué. »