Odyssey Neo G9 57″ – Salle de presse mondiale Samsung

En plus du premier moniteur de jeu Dual UHD, Samsung propose également le moniteur Odyssey Ark amélioré et « Starfield » sur Samsung Gaming Hub.

Samsung Electronics, leader mondial de l’industrie de l’affichage visuel, a annoncé aujourd’hui l’avenir des moniteurs de jeu avec les dernières entrées de sa série de moniteurs Odyssey : l’Odyssey Neo G9 57″ (modèle G95NC) et l’Odyssey Ark 55″ (modèle G97NC). Les moniteurs de jeu sont exposés à Gamescom 2023 — le plus grand événement mondial consacré aux jeux informatiques et vidéo, qui s’est tenu du 23 au 27 août à Cologne, en Allemagne — et l’Odyssey Neo G9 57″ peut désormais être précommandé dans le monde entier.

« Le monde du jeu vidéo est en constante évolution et notre dernière technologie de moniteur est cruciale pour permettre aux joueurs d’ouvrir de nouvelles portes à l’aventure et de donner le meilleur d’eux-mêmes. Le leadership de Samsung en matière de moniteurs est encore renforcé par nos nouveaux moniteurs Odyssey, qui débloquent le niveau ultime d’immersion et créent de nouvelles expériences pour les joueurs du monde entier », a déclaré Hoon Chung, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « La Gamescom est l’endroit où se construit l’avenir du jeu. Nous ne pouvons pas imaginer un meilleur endroit pour présenter l’avenir des moniteurs.

Odyssey Neo G9 57″ offre aux joueurs une immersion et des spécifications de niveau supérieur

L’Odyssey Neo G9 57″ (modèle G95NC) est conçu pour offrir des expériences visuelles révolutionnaires aux joueurs cherchant à améliorer leurs performances et à renforcer leur avantage concurrentiel. Avec le premier écran Dual Ultra-High-Definition (DUHD) au monde et une suite d’options de connectivité haut débit, l’Odyssey Neo G9 57″ a déjà obtenu un prix Prix ​​de la meilleure innovation au CES 2023.

La courbure 1000R de l’écran 57″ 32:9 est aussi large que deux moniteurs UHD 32 pouces, enveloppant les utilisateurs avec des images d’une netteté exceptionnelle et un large champ de vision, les plongeant dans leurs jeux comme jamais auparavant.

La technologie Quantum Matrix alimente l’éclairage Quantum Mini LED de Samsung dans l’écran, qui offre des zones de gradation plus petites et plus discrètes. Le résultat est une meilleure distinction entre les zones claires et sombres de l’écran, avec un contraste net et moins de floraison.

L’Odyssey Neo G9 57″ tire le meilleur parti de son éclairage Quantum Mini LED en le combinant avec VESA DisplayHDR™1000. Avec une luminosité maximale de 1 000 nits, le contenu HDR semble vif et réaliste, avec une reproduction précise des couleurs et du contraste, ainsi qu’une expression et une profondeur des couleurs améliorées.

Les performances de jeu correspondent au niveau de qualité visuelle pour aider les joueurs à atteindre leur plein potentiel. Le taux de rafraîchissement de 240 hertz (Hz) et le temps de réponse gris à gris (GTG) de 1 ms1 offrent moins de flou et minimisent les images fantômes, permettant aux joueurs de réagir instantanément et de sceller la victoire tout en profitant d’une expérience de jeu fluide et d’un gameplay exaltant. De plus, AMD FreeSync™ Premium Pro synchronise l’écran pour une image stable et sans décalage.

L’Odyssey Neo G9 57″ offre une connectivité DisplayPort (DP) 2.1 certifiée VESA, qui facilite des jeux fluides, une lecture vidéo efficace et la résolution DUHD du Neo G9 jusqu’à 240 Hz.2 En plus du DP2.1, l’Odyssey Neo G9 57″ propose également HDMI 2.1 et un hub USB, afin que les joueurs puissent connecter tous leurs appareils et améliorer leur jeu avec moins de désordre.

« En apportant la connectivité DisplayPort 2.1 à son moniteur de jeu haut de gamme, Samsung ouvre de nouvelles portes aux joueurs », a déclaré Scott Herkelman, vice-président principal et directeur général de l’unité commerciale graphique chez AMD. « Plus de bande passante, des vitesses plus élevées et des taux de rafraîchissement plus rapides offrent de nouveaux niveaux de performances et de fidélité visuelle dans les jeux, et ensemble, les nouveaux écrans Samsung et les cartes graphiques Radeon RX 7000 Series offriront les expériences de jeu les plus vives et les plus immersives à ce jour. »

Avec un écran aussi large et haute définition et une nouvelle entrée qui définit la génération, les joueurs peuvent utiliser l’Odyssey Neo G9 57″ à la place de plusieurs moniteurs, gardant leur bureau propre et sans encombrement, tout en créant un environnement multitâche confortable avec un seul écran. Les modes Picture-in-Picture et Picture-by-Picture offrent plusieurs entrées en un seul coup d’œil, et le moniteur utilise Auto Source Switch+ pour se connecter instantanément à de nouveaux appareils sans passer par les sources d’entrée. Un support ergonomique, Core Lighting + et CoreSync permettent au moniteur de s’adapter à n’importe quel environnement et correspondent à l’ambiance du jeu avec un éclairage ambiant.

En août et septembre, le Chaîne Samsung Odyssey Twitch célèbre également le lancement de l’Odyssey Neo G9 57″ avec un événement spécial nommé Odyssey Evolves. Pendant l’événement, certains des plus grands streamers joueront aux jeux les plus populaires sur l’Odyssey Neo G9 57″ tout en offrant des prix aux abonnés de la chaîne. — y compris une configuration de jeu de 10 000 $ avec l’Odyssey Neo G9 57″.

Explorez une nouvelle frontière avec l’Arche d’Odyssée améliorée

L’Odyssey Ark, le premier écran de jeu incurvé 1000R de 55 pouces au monde, a été considérablement amélioré. S’appuyant sur le succès de l’Odyssey Ark original, Samsung a fait passer la nouvelle Ark au niveau supérieur en fonction des commentaires des joueurs. En plus de la qualité d’image époustouflante, du facteur de forme et des performances de jeu de niveau professionnel, de nouvelles fonctionnalités conçues pour la connectivité, la commodité et les performances satisferont les joueurs à la recherche d’un divertissement ultime.

Le taux de rafraîchissement de 165 Hz du moniteur et le temps de réponse GTG de 1 ms3 donnez aux joueurs l’avantage de gagner, et le mode Cockpit leur offre de toutes nouvelles perspectives à explorer avec une orientation verticale.

Les fonctionnalités ajoutées à l’Odyssey Ark (modèle G97NC) incluent le nouveau Samsung Multi View, qui permet aux utilisateurs de voir jusqu’à 4 entrées sur l’écran à la fois.4 Il améliore également considérablement les capacités d’écran partagé, permettant aux joueurs d’obtenir un contrôle et une commodité complets sur un seul écran, même lorsqu’ils utilisent des appareils externes. Un écran avec plusieurs entrées garde les bureaux rationalisés et sans encombrement, afin que les joueurs puissent se concentrer sur le jeu à portée de main. Dans le nouveau Multi View, les utilisateurs peuvent voir simultanément l’entrée de trois ports HDMI et la connexion DP1.4. Cette nouvelle entrée DP peut également prendre en charge les flux 4K UHD pour un divertissement de haute qualité.

L’Odyssey Ark est désormais plus qu’une salle de jeu personnelle – c’est une source unique pour tous les besoins informatiques. La fonctionnalité de commutateur clavier, vidéo, souris (KVM) ajoutée5 fait de l’Ark une station de commande unique pour une expérience multitâche fluide sur plusieurs appareils. Les utilisateurs peuvent désormais contrôler tous les appareils connectés au moniteur avec une seule configuration de souris et de clavier.

L’Odyssey Neo G9 sera disponible en précommande à partir de la Gamescom 2023, et l’Odyssey Ark 2023 sera disponible en précommande en septembre.6

Découvrez l’avenir du jeu avec « Starfield » de Bethesda Game Studios sur Samsung Gaming Hub

« Starfield », l’aventure spatiale très attendue en monde ouvert de Bethesda Game Studios, sera disponible via le Samsung Gaming Hub, avec un abonnement Xbox Game Pass, le 6 septembre.7 Samsung Gaming Hub offre aux joueurs une toute nouvelle façon de découvrir et de diffuser instantanément des jeux dans le cloud provenant de partenaires de jeu leaders du secteur sur les téléviseurs et moniteurs 2023 pris en charge.8 sans console requise, y compris le Samsung Neo QLED 8K.

« Starfield présente aux joueurs un nouvel univers immense, qui sera superbe sur les téléviseurs et les moniteurs de jeu Samsung », a déclaré Pete Hines, vice-président senior et responsable de la publication chez Bethesda Softworks. « La possibilité de diffuser le jeu directement via les produits Samsung nous permet d’atteindre encore plus de joueurs. Notre équipe est plus que ravie de mettre Starfield entre les mains des joueurs du monde entier. Rendez-vous dans les étoiles !

Pour voir en personne ces moniteurs disponibles dans le monde entier, visitez Samsung à la Gamescom dans le hall 9. Pour en savoir plus sur nos produits d’affichage visuel, veuillez visiter samsung.com.

1 Le temps de réponse réel peut varier en fonction du contenu et des paramètres du moniteur.

2 Le Dual UHD 240Hz n’est pris en charge que par les cartes graphiques prenant en charge Display Port 2.1 (UHBR 13.5) ou HDMI 2.1 (FRL 6). La prise en charge et le taux de rafraîchissement réel peuvent varier selon la carte graphique.

3 Le temps de réponse réel peut varier selon le contenu et les paramètres du moniteur.

4 En mode Cockpit, Multi View peut afficher jusqu’à 3 écrans sur un seul écran.

5 Chaque ordinateur doit être connecté via un câble USB en amont, vendu séparément. Nécessite le programme Easy Setting Box sur chaque PC.

6 Les calendriers de lancement et la disponibilité des produits varient selon la région.

7 La disponibilité de la prise en charge de Gaming Hub et Xbox Game Pass peut varier selon la région.

8 La disponibilité et la prise en charge de Gaming Hub varient selon la gamme de moniteurs et de téléviseurs.