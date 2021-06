Odisha Youth façonne l’idole ‘Gajanana Besha’ de Lord Jagannath en bâtonnets de crème glacée

Pendant la pandémie de COVID-19 suivie d’un verrouillage à l’échelle nationale, le monde s’est tourné vers les arts. Des Italiens qui chantent et se produisent depuis leurs balcons aux nombreuses personnes affichant leur talent sur Internet, plusieurs artistes se sont fait connaître à travers le pays. Bien que cela ne se limite pas à la musique et à la danse, d’autres talents comme l’art, l’artisanat et le yoga ont également acquis une renommée. L’un de ces noms ajouté à la liste est Biswajit Nayak, basé à Odisha, qui a préparé une statue miniature de la « Gajanana Besha » de Lord Jagannath.

Le jeune a préparé l’idole miniature en utilisant 1475 bâtonnets de crème glacée pour le Snana Purnima au temple de Jagannath. Nayak a mis environ 15 jours pour terminer la statue, qui mesure 30 pouces de haut et 26 pouces de large. En parlant à ANI, Nayak a déclaré qu’à l’occasion de Snana Purnima, il aimerait dédier la statue aux fidèles.

Odisha | Biswajit Nayak de Puri a réalisé une statue miniature de « Gajanana Besha de Lord Jagannath », en utilisant 1475 bâtonnets de crème glacée. « Il m’a fallu 15 jours pour fabriquer cette statue de 30 pouces de haut et 26 pouces de large. À l’occasion de Devasnana Purnima, je la dédie aux fidèles », a-t-il déclaré (23.06) pic.twitter.com/FZMstp7EF5– ANI (@ANI) 24 juin 2021

Le 23 juin, avant Snana Purnima, le temple Jagannath à Puri d’Odisha a été illuminé. Après être restées fermées pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de COVID-19, les portes du temple du XIe siècle rouvriront le 25 juin.

Comme la pandémie est toujours en place, donc, pour s’assurer que les directives COVID-19 ne sont pas bafouées, les fidèles ne sont pas autorisés à visiter le temple. Au lieu de cela, la célébration sera diffusée en direct pour les fidèles du monde entier. Mais les personnes qui ont été complètement vaccinées, c’est-à-dire qui ont reçu les deux doses de vaccin, sont autorisées à visiter le temple. Un rapport COVID négatif est également obligatoire pour les visiteurs.

L’administrateur en chef du temple, le Dr Krishan Kumar, a informé que les personnes respectant les deux normes susmentionnées ne seront autorisées à entrer dans les locaux du temple. Il a en outre mis à jour que comme l’administration du district a appliqué la section 144 à l’extérieur du temple, les rassemblements sont interdits. Il a assuré que tous les rituels traditionnels seront suivis sans faute. Après la puja, Lord Jagannath se reposera pendant 15 jours et apparaîtra ensuite pendant le Rath Yatra.

