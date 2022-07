Odisha va promouvoir les échecs à l’école et au collège: le ministre en chef Naveen Patnaik

Le gouvernement d’Odisha organisera régulièrement des compétitions d’échecs aux niveaux scolaire et collégial pour promouvoir le jeu de manière professionnelle, a déclaré vendredi le ministre en chef Naveen Patnaik.

Patnaik a déclaré cela après avoir remis la toute première torche de relais pour l’Olympiade d’échecs à Padmini Rout lors d’une réception au Convention Center de Loka Seva Bhawan.

La femme Grandmaster Kiran Manisha Mohanty a apporté la torche de relais à Loka Seva Bhawan ici et l’a remise au patron en chef de All Odisha Chess Association Achyuta Samant.

Le ministre en chef a reçu le flambeau de Samant. Kiran et Padmini sont tous deux des joueurs d’échecs internationaux célèbres d’Odisha. Jusqu’à six joueurs d’Odisha, dont Padmini Rout, participeront à l’Olympiade d’échecs qui se tiendra à Chennai.

S’exprimant à cette occasion, Patnaik a déclaré que c’était un moment de fierté pour l’Inde car elle accueille un événement sportif international comme l’Olympiade d’échecs à l’occasion de la 75e année de l’indépendance. Il a ajouté que les échecs sont originaires de l’Inde et étaient connus sous le nom de Chaturang.

Déclarant qu’Odisha a produit de bons résultats aux échecs, il a déclaré: “Certains de nos joueurs ont extrêmement bien réussi lors d’événements nationaux et internationaux. Nous avons également organisé le championnat du monde junior d’échecs en 2016.

«Nous avons l’intention de renforcer davantage le jeu dans tout l’État, en particulier dans les écoles. C’est un jeu qui peut facilement être diffusé car peu d’infrastructures ou d’équipements sont nécessaires. Nous créerons régulièrement des compétitions aux niveaux scolaire et collégial et ferons la promotion du jeu de manière professionnelle », a-t-il déclaré, exprimant sa vision de la promotion des échecs.

Transmettant ses meilleurs vœux à la All India Chess Federation, à la All Odisha Chess Federation, au gouvernement de l’Inde et au gouvernement du Tamil Nadu pour l’organisation de ce grand événement, le CM a déclaré que probablement pour la première fois en Inde, des représentants d’environ 200 pays participeront à un événement sportif.

L’Inde a produit certains des meilleurs joueurs d’échecs du monde. Ce méga événement fera davantage la promotion du jeu et créera de futurs champions, a-t-il ajouté.

Le CM s’est dit heureux que le relais de la flamme soit emmené sur les sites du patrimoine de l’État à Puri et Konark. Il a souhaité bonne chance au contingent indien qui participe à cette Olympiade. Il espérait la victoire du contingent indien.

La flamme olympique du relais a été reçue par le Premier ministre Narendra Modi à New Delhi le 19 juin et il l’a remise au Grand Maître Viswanathan Anand. La torche de relais sera transportée dans 75 lieux emblématiques de l’Inde, dont Bhubaneswar, Puri et Konark à Odisha.

S’exprimant à cette occasion, le ministre des Sports d’Odisha, Tushar Kanti Behera, a déclaré qu’Odisha avait reçu une immense appréciation dans le domaine du sport sous la direction de Patnaik. Le gouvernement construit des infrastructures sportives aux normes internationales et accueille avec succès des événements sportifs internationaux, a ajouté Behera.

