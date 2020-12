Score en direct ISL 2020-21, Odisha FC vs Bengaluru FC Dernières mises à jour: Odisha FC ils affrontent Bengaluru FC dans le but d’arrêter leur glissade dans le Super Ligue indienne Saison 7 au GMC Stadium, Bambolim.

Les chiffres, pour Odisha, ne font pas une bonne lecture. Ils n’ont qu’un point en cinq matches et ont marqué le moins de buts de la ligue jusqu’à présent. Leurs deux buts ont été marqués contre le Jamshedpur FC alors que ce dernier était réduit à dix. Et mercredi, Odisha affrontera les anciens champions de Bengaluru, invaincus en championnat jusqu’à présent.

L’équipe de Baxter n’a en moyenne que 2,4 tirs cadrés par match jusqu’à présent et l’Anglais a souligné la nécessité pour son équipe d’être plus offensive par nature. « Nous devons certainement être meilleurs en attaque en fonction de notre possession. Si nous pouvons prendre de l’élan et prendre l’élan de nos adversaires, cela nous aidera », a déclaré Baxter.

La défense d’Odisha a concédé jusqu’à présent sept buts, dont quatre sur coups de pied arrêtés (3 pénalités et 1 coup franc). Ils ont concédé un but dans presque tous les matches.

Mais Baxter a été ferme dans la défense de sa ligne de fond et a appelé à une performance collective à terme: «Je ne pense pas que concéder des buts soit la responsabilité directe des défenseurs centraux et je ne pense pas que les performances des défenseurs centraux aient été sous- la norme. Nous avons très bien défendu dans certains matchs.

Bengaluru a marqué une bonne partie de ses buts sur coups de pied arrêtés jusqu’à présent, dont trois sur des remises en jeu, et cherchera à exploiter la vulnérabilité d’Odisha à cet égard. Ils sont également très confiants, après une énorme victoire contre les Kerala Blasters, dans laquelle des joueurs comme Cleiton Silva et Sunil Chhetri ont réussi à trouver le filet. L’entraîneur de Bengaluru, Carles Cuadrat, s’attendra à ce que ses joueurs reprennent là où ils s’étaient arrêtés contre le Kerala.

«Je connais mes joueurs, il n’y a pas de complaisance. Ils sont compétitifs et, bien sûr, ils essaieront d’obtenir les trois points. Nous ne sommes jamais complaisants contre aucune équipe de l’ISL car nous savons que n’importe quelle équipe peut battre n’importe quelle équipe de cette ligue », a déclaré Cuadrat.

«Bien sûr, des équipes comme Odisha sont très dangereuses. Nous en sommes tous conscients. Nous savons qu’ils se sont battus pour les points, mais cela ne s’est pas produit jusqu’à présent », a ajouté Cuadrat.