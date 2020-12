À l’occasion de la Journée mondiale du sida 2020, le talentueux artiste du sable d’Odisha, Subal Moharana, a créé un art du sable à Bhubaneswar pour sensibiliser le public au virus.

Des photos de l’œuvre d’art ont été partagées par l’agence de presse ANI sur Twitter. Subal a utilisé le symbole emblématique du ruban rouge et a écrit «Global Responsibility Shared Solidarity» en bas.

L’art du sable, qui porte un message social de déstigmatisation de ceux qui ont une maladie liée au sida, a recueilli plus de 130 likes.

La Journée mondiale du sida est célébrée le 1er décembre de chaque année. C’est une occasion pour les peuples du monde entier de s’unir dans la lutte contre le VIH-SIDA, qui signifie Virus de l’immunodéficience humaine et syndrome d’immunodéficience acquise. Il montre également un soutien aux personnes vivant avec le VIH et montre du respect à ceux qui sont décédés d’une maladie liée au sida. La Journée mondiale du sida a été créée en 1988 et c’était la toute première journée mondiale de la santé.

Les origines de l’emblématique ruban rouge viennent des États-Unis, où l’artiste new-yorkais Patrick O’Connell a vu ses amis souffrant du sida de près à l’hôpital. Selon 99% Invisible, un podcast, O’Connell et d’autres artistes se sont réunis et ont commencé faire de l’art en réponse au SIDA. En 1988, ils ont décidé de nommer leur groupe Visual AIDS. Le groupe a organisé des événements publics et organisé des expositions dans des galeries pour sensibiliser le public au sida. Mais il a eu son plus grand impact avec un simple petit symbole que nous connaissons tous aujourd’hui comme le symbole de la sensibilisation au sida.

En 1991, le créateur de costumes Marc Happel a assisté à l’une des réunions Visual AIDS où le groupe décidait d’un symbole. C’était l’année de la guerre du golfe Persique, et Happel avait vu des rubans jaunes attachés autour des arbres dans la ville en l’honneur des serviteurs. Inspiré par cette pensée, Marc a suggéré que Visual AIDS pourrait faire quelque chose de similaire pour reconnaître la guerre contre la maladie brutale. Happel s’est demandé si les gens pouvaient plier des rubans et les épingler à leurs revers, et le groupe a décidé que le ruban devait être rouge, la couleur du sang.