Dans un mouvement visant à mettre en valeur la riche culture et la diversité de l’art dans l’État, la Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC) à Odisha a décidé de mettre en place un « couloir culturel » au cœur de la capitale de Bhubaneswar. Le couloir sera installé sur le tronçon de la route Janpath et il sera efficace pour aider les artisans talentueux locaux à présenter et vendre leurs produits aux consommateurs par eux-mêmes. L’initiative sera reprise dans le cadre du projet « Smart Janpath » de Bhubaneswar Smart City Limited, qui vise à mieux organiser le stationnement, la circulation des piétons et des véhicules et à créer des espaces de loisirs pour les citoyens, rapports ont dit.

Le «corridor culturel» sera construit sur le tronçon allant de l’Université des femmes de Rama Devi à Rupali Square sur la route Janpath. Les responsables ont déclaré que le couloir vise à fournir une plate-forme aux produits locaux et autochtones et qu’en tant que tel, il y aura des kiosques d’articles tels que le café Koraput, le curcuma Kandhamal et l’artisanat Pipili.

On s’attend à ce que la route reçoive au moins 30 de ces stands, chacun présentant des produits différents des districts et les fonctionnaires veilleront également à ce que chaque kiosque soit entretenu par une personne des districts afin qu’ils puissent occuper les stands et fournir de meilleures informations aux les consommateurs.

Avec cela, le gouvernement envisage de promouvoir la ville de Bhubaneswar auprès des touristes et de donner aux habitants un sens de leur propre culture. L’idée est également de contribuer à améliorer les conditions de vie des artisans des quartiers en leur donnant une plateforme pour mettre en valeur leur talent et les aider à atteindre une base de consommateurs beaucoup plus large.

Le commissaire adjoint de la zone sud-est du BMC, Anshuman Rath, aurait déclaré que l’endroit comporterait également des équipements civiques tels que des toilettes électroniques, des bureaux de police pour la sécurité et le contrôle des foules. Les fonctionnaires entreprendront également prochainement l’élimination des empiétements. La zone de vente en face de l’Université des femmes RD serait supprimée pour faire place à un pont piétonnier pour les piétons.