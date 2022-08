Odisha Juggernauts et Mumbai Khiladis espèrent faire leur retour

Odisha Juggernauts et Mumbai Khiladis chercheront à mettre leurs défaites décevantes derrière eux lorsqu’ils affronteront respectivement Rajasthan Warriors et Chennai Quick Guns lors de l’édition inaugurale d’Ultimate Kho Kho vendredi. Odisha Juggernauts, actuellement classé troisième sur le tableau des points, a lancé son campagne sur une note gagnante mais a subi une courte défaite de cinq points contre les Gujarat Giants lors de leur deuxième match mardi. L’entraîneur-chef des Odisha Juggernauts, Ashwani Kumar Sharma est convaincu que son équipe fera un retour gagnant contre les Rajasthan Warriors.

« Le Rajasthan n’a pas encore gagné de match et cela pourrait nous donner un léger avantage dans le match de demain. Nous avons travaillé sur nos plans. Nous chercherons à gagner le match et à retrouver le chemin de la victoire », a déclaré l’entraîneur-chef des Odisha Juggernauts, Ashwani Kumar Sharma. .

« Nous avons manqué dans quelques domaines lors de nos deux derniers matches mais nous avons travaillé sur nos erreurs et nos stratégies. Nous ferons de notre mieux et je suis convaincu que nous remporterons notre première victoire contre Odisha », a déclaré le skipper des Rajasthan Warriors Jamadar, qui a impressionné dans l’attaque avec 29 points lors des deux premiers matchs. Lors du deuxième match de la journée, Mumbai Khiladis affrontera Chennai Quick Guns lors de leur première rencontre de la saison. La campagne a été mitigée jusqu’à présent pour Mumbai Khiladis, ayant remporté un match en trois matchs. Ils ont perdu contre les Giants du Gujarat lors de leur dernier match mercredi.

L’entraîneur-chef des Mumbai Khiladis, Rajendra Sapte, a déclaré: «Nous avons bien performé, mais les Gujarat Giants ont mieux joué que nous et vous devez respecter cela. Nous avons une journée pour travailler sur nos erreurs de notre match précédent et nous préparer pour le suivant. Nous jouerons ensuite à Chennai Quick Guns et nous nous concentrerons sur l’exécution de nos plans. L’énergie que nos joueurs montrent pendant le match est impressionnante, nous devons juste continuer à travailler dur et rester motivés. Ils ont mis fin à une course sans victoire en battant Telugu Yoddhas mercredi lors de leur troisième match d’Ultimate Kho Kho.

« Tout le monde était ravi après la première victoire. Cela nous a donné plus de confiance. C’était un travail d’équipe complet. Nous viserons à gagner chaque match. Peu importe si l’équipe adverse vient après une victoire ou une défaite ; nous ne prendrons personne à la légère. Nous ferons de notre mieux à chaque match », a déclaré le skipper de Chennai Quick Guns, Amit Patil. La toute première ligue Kho-Kho basée sur une franchise du pays a présenté ce sport local dans un avatar passionnant et moderne aux fans. Mercredi, l’action à couper le souffle et la vitesse fulgurante du match ont également étonné le médaillé d’argent des Jeux du Commonwealth Avinash Sable, qui était présent au stade.

Sable a récemment remporté une médaille historique au 3000 m steeple hommes aux Jeux de Birmingham. Il est également devenu nostalgique après avoir regardé Kho-Kho, le jeu auquel il jouait pendant son enfance. “La vitesse du jeu et la difficulté sont incroyables ici (dans Ultimate Kho Kho). C’était bon d’être ici. Regarder ces joueurs jouer m’a rappelé mon enfance », a déclaré Sable.

