Odisha Juggernauts couronnés champions de l’édition inaugurale

Le saut en parachute sensationnel de Suraj Lande a aidé les Odisha Juggernauts à décrocher le titre de l’édition inaugurale d’Ultimate Kho Kho après avoir battu Telugu Yoddhas 46-45 lors d’une finale palpitante dimanche.

Après que Telugu Yoddhas ait réussi à ajouter 21 points au troisième tour pour prendre une avance de 41-27, Sachin Bhargo a fourni deux points cruciaux pour son équipe et a également tenu Odisha Juggernauts à distance pendant 2,44 minutes. Lorsqu’il a été licencié, Telugu Yoddhas était en tête à 45-43 avec seulement 1,24 minute à jouer dans le match au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex ici.

Cependant, Lande, qui a testé la défense de Telugu Yoddhas avec son séjour de 3,03 minutes au troisième tour, avait des plans différents pour Odisha Juggernauts. Avec seulement 14 secondes restantes dans le jeu, il a capturé Avdhut Patil avec un superbe saut en parachute qui a non seulement ajouté trois points gagnants pour Odisha Juggernauts, mais les a également aidés à remporter le titre.

Lande a marqué neuf points en attaque pour l’équipe d’Odisha tandis que Rohan Shingade a obtenu 11 points pour Telugu Yoddhas. Odisha Juggernauts a choisi de défendre alors que Vishal a fait preuve de brillantes compétences pour relever un défi pour le meilleur attaquant de la ligue, Telugu Yoddhas.

En entrant dans le premier groupe, il a défendu pendant quatre minutes et 23 secondes pour marquer huit points bonus pour Odisha Juggernauts, puis le skipper Dipesh More et Dilip Khandavi ont ajouté deux points supplémentaires avec leur séjour invaincu de 2,37 minutes.

Avec une démonstration défensive remarquable, les Odisha Juggernauts ont tenu Telugu Yoddhas à 10-10 au premier tour. Telugu Yoddhas, la première équipe à atteindre 100 points défensifs dans Ultimate Kho Kho, a bien réagi après avoir changé de position car ils ont non seulement limité les Odisha Juggernauts à 13 points, mais ont également ajouté huit points avec l’aide de la défense de 4,12 minutes d’Adarsh ​​Mohite. Cependant, Odisha Juggernaut s’est maintenu en tête avec une étroite avance de 23-20 à la fin de la première manche mordante.

Odisha Juggernauts a reçu un énorme prix Rs 1 crore ainsi que le trophée convoité tandis que Telugu Yoddhas a remporté Rs 50 lakhs. Les Gujarat Giants ont empoché Rs 30 lakh comme prix en argent pour leur troisième place.

