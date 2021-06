Odisha Groom annule son mariage après l’absence de curry de mouton au menu et épouse une autre femme

Mercredi, lors d’un incident étrange, un homme de Sukinda d’Odisha a quitté son épouse le jour du mariage après que sa famille n’a pas servi du mouton lors du festin et a ensuite épousé une autre femme de la région avant de rentrer chez elle. Selon New Indian Express, Ramakant Patra, 27 ans, résident de Rebanapalaspal dans le district voisin de Keonjhar, a atteint le lieu du mariage dans le village de Bandhagaon avec ses baraatis. La famille de la mariée l’a alors accueilli et suivant les rituels nécessaires, ils ont été emmenés dans la salle à manger.

Cependant, avant le déjeuner, des membres de la famille du marié ont exigé qu’on leur serve du curry de mouton. Comme il n’y avait pas eu de préparation pour le curry de mouton, une dispute a éclaté entre les familles et les choses ont commencé à mal tourner. Patra a ensuite annulé le mariage lorsqu’il a appris que le curry de mouton n’était pas servi pour le déjeuner. Bien que la famille de la mariée l’ait supplié de changer d’avis, Patra a refusé de poursuivre la cérémonie de mariage et a quitté les lieux avec ses proches.

Patra s’est ensuite rendu chez son parent au village de Gandhapala de Kuhika panchayat à Sukinda et s’est ensuite marié avec une autre femme de Phulajhara à Tamka la même nuit avant de retourner à Keonjhar. Aucune plainte de la police n’a encore été déposée à ce sujet.

L’incident rejoint une longue liste de scénarios de mariage bizarres qui se produisent depuis un certain temps. Dans un autre incident, c’est la mariée qui a annulé le mariage, cependant, la raison en était l’incapacité du marié à lire sans verre. Le mariage a été annulé dans l’Auraiya de l’Uttar Pradesh au dernier moment après que le marié n’ait pas pu lire le journal sans ses lunettes. Arjun Singh, un habitant du village de Jamalpur de la région de Sadar Kotwali, avait arrangé le mariage de sa fille, Archana, avec Shivam, un habitant du village de Banshi. Singh a choisi Shivam car il était un « garçon bien éduqué » et a rapidement fixé la date du mariage et a commencé tous les préparatifs.

Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu le jour du mariage. Arjun Singh a déclaré à News18: « Lorsque la procession de Baraat est arrivée à la maison le 20 juin, le marié a été constamment vu portant des lunettes tout le temps. » Les femmes de la famille, y compris la mariée, se sont senties suspectes qu’il ait une faible vue et ont ensuite demandé le marié à lire un journal hindi sans ses lunettes, ce qu’il n’a pas fait.Comme le marié ne pouvait pas voir sans ses lunettes, la mariée a refusé de l’épouser.

