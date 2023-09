Odisha FC vs Mumbai City FC Diffusion de football en direct pour le match de la Super League indienne : comment regarder la couverture de l’Odisha FC contre Mumbai City FC à la télévision et en ligne

L’Odisha FC affrontera le Mumbai City FC lors de son prochain match de Super League indienne (ISL). Odisha vient de remporter une victoire en championnat qui les a vu vaincre le Chennaiyin FC lors de leur match précédent. L’équipe basée à Bhubaneshwar occupe actuellement la deuxième position du classement. Ils espèrent prolonger leur série de victoires contre Mumbai.

Les deux équipes indiennes s’affronteront au stade Kalinga de Bhubaneshwar le 28 septembre. Le Mumbai City FC était en tête du classement la saison dernière, ce qui leur a permis de s’assurer une place en Ligue des champions de l’AFC. Cependant, ils ont perdu le titre face à l’ATK Mohun Bagan, n’ayant pas réussi à remporter leurs matchs éliminatoires dans l’ISL. Ils ont également commencé leur nouvelle campagne sur une note gagnante contre NorthEast United et chercheront à poursuivre sur cette lancée lors de leur prochain match.

L’Odisha FC a remporté son dernier match 2-0, grâce aux buts de Jerry Mawihmingthanga et Diego Mauricio. Le Mumbai City FC, quant à lui, a battu NorthEast United 2-1. Le match a eu une première mi-temps scintillante qui a vu Mumbai prendre rapidement les devants à la 26e minute avant que Parthib Gogoi de NorthEast ne marque l’égalisation six minutes plus tard. Mumbai a réussi à récupérer un deuxième but de Jorge Pereyra, menant finalement à une victoire confortable.

Avant le match de Super League indienne de jeudi entre l’Odisha FC et le Mumbai City FC ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre l’Odisha FC et le Mumbai City FC ?

Le match de Super League indienne entre l’Odisha FC et le Mumbai City FC se jouera jeudi 28 septembre.

Où se jouera le match de Super League indienne Odisha FC contre Mumbai City FC ?

Le match de Super League indienne entre l’Odisha FC et le Mumbai City FC se jouera au stade Kalinga de Bhubaneshwar.

À quelle heure débutera le match de Super League indienne entre l’Odisha FC et le Mumbai City FC ?

Le match de Super League indienne entre l’Odisha FC et le Mumbai City FC débutera à 20h00 IST le jeudi 28 septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne Odisha FC vs Mumbai City FC ?

Le match Odisha FC vs Mumbai City FC sera télévisé sur Sports18 Khel : hindi, Sports18 1 SD & HD : anglais, VH1 SD & HD : anglais, Surya Movies : Malayalam, DD Bangla & Colors, Bangla Cinema : Bengal in India chaînes en Inde.

Comment regarder le match de Super League indienne contre Odisha FC contre Mumbai City FC en direct et en streaming ?

Le match Odisha FC vs Mumbai City FC sera diffusé en direct sur l’application JioCinema en Inde.

Quels sont les XI probables de l’Odisha FC et du Mumbai City FC pour le match de Super League indienne ?

Onze probable de l’Odisha FC : Amrinder Singh (gk), Mourtada Fall, Laldinliana Renthlei, Carlos Javier Delgado, Amey Ranawade, Ahmed Jahouh, Jerry Mawhmingthanga, Lenny Rodrigues, Lalthathanga Khawlhring, Isak Vanlalruatfela, Roy Christopher Krishna

Mumbai City FC XI probable : Mohammad Nawaz (gk), Rahul Bheke, Rostyn Griffiths, Mehtab Singh, Akash Mishra, Yoell van Nieff, Lalegwmawia Ralte, Greg Stewart, Jorge Pereyra Diaz, Bipin Singh Thounaojam, Lallianzuala Chhangte