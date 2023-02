Odisha FC et FC Goa font match nul 1-1

Un Odisha FC déterminé a tenu le FC Goa à un match nul 1-1 malgré un homme à terre dans le dernier quart du match de la Super League indienne lundi.

Les buts en première mi-temps de Noah Sadaoui (deuxième minute) et Diego Mauricio (43e) avaient mis en place une deuxième mi-temps intéressante pour les deux prétendants aux séries éliminatoires qui seront néanmoins probablement satisfaits d’un résultat qui n’a nui à aucun de leurs espoirs.

Le FC Goa a pris un départ parfait lorsque Sadaoui les a mis devant à la deuxième minute. Alvaro Vazquez a récupéré le ballon au milieu de terrain alors que l’Odisha FC cherchait à attaquer et a trouvé Sadaoui avec une passe en profondeur sur le côté gauche de la surface.

La défense de l’Odisha FC s’est déployée et a reculé alors que l’attaquant trouvait le temps de se calmer et de passer le ballon devant la main gauche du gardien Amrinder.

L’Odisha FC a réussi à créer de meilleures occasions à partir de là, souvent de la gauche avec Isak Ralte comme exutoire.

Le FC Goa a défendu en nombre pendant la majeure partie de la mi-temps, offrant très peu de possibilités aux hôtes, jusqu’à ce que Ralte soit victime d’une faute à quelques mètres de la surface vers la fin de la mi-temps. Mauricio s’est avancé pour tirer le coup franc qui en a résulté et a propulsé un curleur qui était trop pour Dheeraj Singh sautant à sa droite.

Le FC Goa a failli reprendre l’avantage avant la fin de la mi-temps, Sadaoui et Vazquez changeant de rôle à cette occasion. Le centre de Sadaoui depuis le flanc gauche a trouvé l’attaquant qui avait battu son marqueur mais a sorti sa tête oblique juste à côté.

Les deux se sont à nouveau combinés dans ce qui a été une période électrique de football de bout en bout au début de la seconde période. Sadaoui a fait passer Vazquez, qui a trouvé le fond des filets avant de voir le drapeau levé pour hors-jeu.

Dans la minute suivante, Nandhakumar Sekar a placé un centre parfaitement pondéré qui a trouvé la tête puissante de Saul Crespo, seulement pour que Dheeraj bondisse sur sa droite et sauve. De là, le FC Goa réussit à faire passer le ballon à Sadaoui dont le tir lointain était droit sur le gardien.

L’Odisha FC a été contraint de ralentir son jeu à la 67e minute lorsque l’arrière gauche Sahil Panwar a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé du match pour un défi par derrière.

En l’absence de poussée offensive majeure du FC Goa, l’équipe locale a effectué une série de remplacements à la 81e minute, peu de temps après qu’Amrinder eut effectué un arrêt crucial alors que le tir d’Hernan Santana traversait une surface de réparation bondée.

Bien que ces remplacements ne se soient pas traduits par des occasions pour l’Odisha FC, ils n’ont pas non plus fait face à des menaces substantielles sur leur but jusqu’à la fin du match, à l’exception d’un coup franc de Brandon Fernandes qui est passé au-dessus et d’un tir à longue distance dévié. de Santana sur laquelle Amrinder gardait les yeux.

Ce résultat place l’Odisha FC à la septième place avec un point de retard sur le Bengaluru FC, sixième, tandis que le FC Goa reste quatrième.

L’Odisha FC reste à domicile pour affronter le Hyderabad FC vendredi, tandis que le FC Goa rentre chez lui pour affronter le Mumbai City FC samedi.

