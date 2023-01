Odisha développe une infrastructure pour promouvoir le hockey au niveau local

Odisha est prête à accueillir la prestigieuse Coupe du monde de hockey masculin de la FIH à partir du 13 janvier, pour la deuxième fois consécutive. Étant l’État hôte deux fois en quatre ans, Odisha a construit deux stades de hockey ultramodernes dans l’État et a également développé des infrastructures pour promouvoir le hockey à la base.

La Coupe du monde de hockey masculin se déroulera dans l’emblématique stade Kalinga à Bhubaneswar et dans le nouveau stade de hockey Birsa Munda à Rourkela du 13 au 29 janvier. Outre ces deux stades de hockey aux normes internationales, le gouvernement de l’État a créé 17 astro-turf en 17 pâtés de maisons du berceau de hockey du district de Sundargarh.

Le district de Sundargarh, dominé par les tribus, a jusqu’à présent produit plus de 60 joueurs internationaux pour les équipes masculines et féminines. Les noms célèbres incluent des membres de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde de 1975, Michael Kindo, le président de Hockey India Dilip Tirkey et Prabodh Tirkey, parmi plusieurs autres.

Birendra Lakra et Amit Rohidas faisaient partie de l’équipe masculine qui a remporté le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Rohidas et Nilam Sanjeep Xess ont été nommés dans l’équipe indienne pour la prochaine Coupe du monde.

De même, le gouvernement de l’État développe également des installations similaires dans la ville de Jajpur, Chhatrapur à Ganjam, Jujumara et Bamra à Sambalpur, la zone CDA à Cuttack, la zone Patrapada à Bhubaneswar, le Panposh Sports Hostel à Rourkela et le stade Kalinga à Bhubaneswar.

«Le gouvernement de l’État en fait plus qu’assez pour la promotion du hockey à Odisha. L’initiative prise par le gouvernement d’Odisha vise à donner un nouveau souffle à la culture du hockey à Odisha. Avec de meilleures infrastructures et installations d’entraînement, l’État peut identifier de nouveaux talents en mettant l’accent sur les niveaux junior et sub-junior”, a déclaré Lazrus Barla, ancien défenseur indien.

« Du niveau de l’école aux niveaux de l’État et national, le gouvernement de l’État fournit tout son soutien à la promotion du hockey. L’État parraine des équipes de hockey indiennes depuis 2018″, a-t-il ajouté.

Le gouvernement de l’État a non seulement construit des infrastructures de hockey, mais il a également nommé des entraîneurs pour fournir une formation professionnelle aux joueurs de hockey en herbe, a déclaré Barla.

“Les jeunes talents peuvent être correctement nourris afin qu’ils puissent jouer pour le pays à l’avenir. Un jour viendra dans un avenir proche, où le nombre maximum de joueurs de hockey dans l’équipe indienne sera d’Odisha”, a-t-il ajouté.

Selon un expert local du hockey, le gouvernement en a fait assez pour la promotion du hockey. Pourtant, il est nécessaire de promouvoir le sport à l’école et aux niveaux inférieurs pour rechercher des talents. En outre, une formation adéquate devrait être donnée aux professeurs d’éducation physique afin qu’ils puissent reconnaître le talent et les guider correctement, a-t-il suggéré.

