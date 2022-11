Odisha dépensera Rs 1100 crore pour la Coupe du monde de hockey masculin FIH 2023

Le gouvernement d’Odisha a estimé qu’il dépenserait près de 1 100 crores de roupies pour l’organisation de la Coupe du monde de hockey masculin de la FIH en janvier 2023.

Le gouvernement de l’État n’avait investi que 66,98 crores de roupies pour accueillir la dernière Coupe du monde de hockey en 2018. Cependant, cette fois, les dépenses ont été multipliées par 16 pour atteindre 1 098,40 crores de roupies.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

En 2018, les matchs de la Coupe du monde ont été organisés uniquement dans le stade Kalinga Hockey de Bhubaneswar. Cependant, cette fois, le nouveau stade de hockey Birsa Munda de Rourkela partagera l’hébergement avec Bhubaneswar.

Selon des sources officielles, sur la dépense totale de Rs 1 098,40 crore, l’État dépense Rs 1 010 crore pour le développement du stade de hockey Birsa Munda et de la zone périphérique de la ville de Rourkela.

Le montant le plus élevé de Rs 875,78 crore est investi dans la construction du nouveau stade de Rourkela, qui en est à la phase finale de construction. Alors que 84 crores de roupies sont dépensés pour la construction de bâtiments d’hébergement, 10,50 crores de roupies sont réservés aux travaux de développement périphérique à Rourkela et 13 crores de roupies aux travaux électriques du stade de hockey Birsa Munda.

De même, le gouvernement a fourni Rs 17,50 crore à Hockey India pour avoir installé des gazons synthétiques dans les stades de Rourkela et de Bhubaneswar.

Le gouvernement dépensera également Rs 75 crore pour la gestion des sites, l’hébergement, le transport et la publicité dans les médias.

En outre, l’État dépensera Rs 9,15 crore pour le développement d’une piscine à Rourkela, Rs 5,39 crore pour l’installation d’un projecteur dans le stade de Kalinga et Rs 8 crore dans l’extension de la tribune ouest du stade, selon l’estimation faite par le département des sports de l’État.

En 2018, sur une dépense totale de Rs 66,98 crore, le gouvernement d’Odisha a déposé Rs 25 crore comme frais de droits de partenaire de présentation à Hockey India / FIH (Fédération internationale de hockey). Seuls 18,89 crores de roupies ont été dépensés pour la gestion des sites et des événements lors de la précédente Coupe du monde. Les dépenses restantes ont été engagées pour le transport, l’hébergement, la publicité et autres.

Le gouvernement de l’État, qui parraine les équipes nationales de hockey depuis 2018, a pris un certain nombre de projets pour s’assurer que l’événement phare est encore plus grand et meilleur que son édition précédente.

Pour rendre le tournoi mémorable à la fois pour les équipes participantes et pour les citoyens ordinaires, l’État va organiser plusieurs méga événements sportifs et culturels à travers l’État.

La Coupe du monde sera organisée du 13 au 29 janvier prochain à Bhubaneswar et Rourkela.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici