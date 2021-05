Odisha Cop revient aux heures de travail après l’incinération de sa mère et aide à évacuer les gens avant le cyclone Yaas

Un flic de Kendrapara d’Odisha a repris ses fonctions quelques heures à peine après avoir incinéré sa mère décédée. Raison? Il voulait aider à évacuer les personnes vivant dans les zones sujettes aux cyclones après avoir vu les dégâts infligés aux zones par les cyclones précédents Fani et Amphan. L’inspecteur en charge de Marshaghai, Kalandi Behera, a été affecté au même poste de police où il se trouvait au cours des deux dernières années et il avait vu de ses propres yeux le type de dommage subi par la population en 2019 et 2020 et ainsi compris la nécessité de la main-d’œuvre et les ressources pour aider au processus d’évacuation.

Behera a dit Le nouvel Indian Express«On prévoyait que le cyclone Yaas pourrait déclencher des inondations dans les villages de basse altitude de cinq panchayats sous les limites de la police de Marshaï pour lesquelles les gens devaient être transférés vers les abris.

La mère de Behera, âgée de 85 ans, qui vivait avec lui à Marshaghaï avait subi une crise cardiaque et est malheureusement décédée le 21 mai. même nuit pour rejoindre l’évacuation.

Behera et ses collègues ont aidé à évacuer au moins 2 100 personnes des zones basses vers la sécurité avant que le cyclone ne se bloque. Il a informé TNIE des dommages importants causés aux arbres, aux poteaux électriques et à d’autres biens de la région en raison des vents violents.

« J’ai aidé aux travaux de restauration et je suis parti jeudi pour mon village pour accomplir les dernières coutumes funéraires de ma mère », aurait-il déclaré au journal. la tragédie.

