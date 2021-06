Odisha College Girl rejoint Zomato en tant que partenaire de livraison pour soutenir la famille après que son père a perdu son emploi lors d’une pandémie

La pandémie de Covid-19 a eu un impact sévère sur l’emploi en Inde avec des blocages répétés mettant des milliers de personnes au chômage. À une telle époque, une étudiante d’Odisha nommée Bishnupriya Swain a choisi de mettre ses rêves de devenir médecin en attente et a plutôt commencé à travailler avec Zomato en tant que partenaire de livraison à Cuttack afin de soutenir sa famille et son éducation.

Swain étudiait en classe 12 et avec la filière Sciences lorsque son père, qui travaillait comme chauffeur, a perdu son emploi en raison de la pandémie. Alors que le quotidien se débattait, Swain, qui est l’aînée de trois filles, a décidé de mettre ses propres rêves entre parenthèses et d’aider sa famille.

Odisha : Bishnupriya Swain, une étudiante à Cuttack a choisi un travail de livraison de nourriture après que son père a perdu son emploi au milieu d’une pandémie « Je prenais des cours. Pendant COVID, les étudiants ne venaient pas en classe. Nous étions confrontés à des problèmes financiers. J’ai rejoint Zomato pour soutenir mon éducation et ma famille, « elle a dit y’day pic.twitter.com/TGfBPZDvZm – ANI (@ANI) 10 juin 2021

« Je prenais des cours. Pendant le COVID, les élèves ne venaient pas en classe. Nous étions confrontés à des problèmes financiers. J’ai rejoint Zomato pour soutenir mon éducation et ma famille », a déclaré Swain à l’agence de presse ANI.

En plus d’effectuer ses propres études collégiales et de travailler également comme partenaire de livraison la nuit – un travail qui comporte ses propres dangers, Swain donne également des cours aux étudiants le matin pour obtenir un revenu supplémentaire.

S’adressant à India Today, Swain a déclaré: «Comme mon père a trois filles et je suis l’aînée, j’ai pris la décision de venir aider mon père. Aucun travail n’est petit et je ferai de mon mieux pour garder ma famille heureuse et m’assurer que mes jeunes sœurs poursuivent leurs études ».

Plus tôt en mai, Zomato a lancé une initiative pour vacciner tous ses partenaires de livraison dans la région de Delhi et de la RCN. Le PDG de Zomato, Deepinder Goyal, a fait cette annonce vendredi sur le site de microblogging Twitter. Dans un effort pour stimuler la vaccination, Zomato prend également en charge le coût des vaccinations et offre des incitations à ses partenaires de livraison pour qu’ils trouvent eux-mêmes des créneaux pour les vaccins.

