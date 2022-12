Odisha CM Naveen Patnaik lance la tournée du trophée de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 à Bhubaneswar

Le ministre en chef de l’Odisha, Naveen Patnaik, a lancé lundi la tournée du trophée de la Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha 2023 à Bhubaneswar en remettant le trophée au président de Hockey India, Dilip Tirkey.

Souhaitant un grand succès à la tournée du trophée, le ministre en chef Patnaik a déclaré : « J’espère que la tournée du trophée de la Coupe du monde de hockey masculin suscitera l’enthousiasme pour la Coupe du monde à travers l’Inde. Nous accueillerons 16 équipes et les matchs se joueront à Bhubaneswar et Rourkela.”

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Il a dit que ce serait une Coupe du monde mémorable pour les équipes et les fans.

Le ministre des sports et des services à la jeunesse d’Odisha Tusharkanti Behera, le secrétaire général de Hockey India Bholanath Singh, le secrétaire d’État aux sports R. Vineel Krishna, le directeur exécutif de Hockey India Srivastava et des officiels et des joueurs de hockey étaient présents à cette occasion.

Le trophée voyagera à travers 13 États et un territoire de l’Union avant de revenir à Odisha le 25 décembre, donnant ainsi aux fans et au public une chance de s’engager avec le prestigieux trophée avant que l’équipe gagnante ne le soulève.

A LIRE AUSSI | “C’est un rêve d’enfance devenu réalité” – Olivier Giroud après avoir battu le record de Thierry Henry

Au cours des 21 prochains jours, le trophée traversera le Bengale occidental, le Manipur, l’Assam, le Jharkhand, l’Uttar Pradesh, le Pendjab, l’Haryana, New Delhi, le Madhya Pradesh, le Maharashtra, le Tamil Nadu, le Kerala, le Karnataka et le Chattisgarh.

Une fois de retour à Odisha, le trophée de la Coupe du monde de hockey masculin fera le tour de tous les districts. Le trophée visitera également 17 pâtés de maisons du district de Sundergarh, célèbre pour être le berceau du hockey, ont déclaré des responsables.

La dernière étape de la tournée se déroulera à Rourkela avant de finalement retourner au stade Kalinga de Bhubaneswar où les finales se joueront le 29 janvier 2023, ont-ils déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici